서왕진 "민주당, 광주 중대선거구 독식"…전남·광주 통합 졸속 비판

"4인 선거구 전원 공천 철회하라"

위헌적 선거구 획정 지적

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 서왕진 조국혁신당 원내대표는 23일 전남·광주 행정통합 과정과 더불어민주당의 광주 중대선거구 전원 공천 방침을 강력히 비판하며 전향적인 결단을 촉구했다.

서 원내대표는 이날 오전 열린 최고위원회의에서 '전남·광주 통합특별시'의 졸속 추진 과정을 정면으로 겨냥했다. 그는 "번갯불에 콩 볶듯 급하게 진행된 통합 절차 속에서 기득권 양당의 밀실 야합으로 마감한 정개특위로 인해, 선거를 불과 40일 남겨둔 현재까지도 유권자들은 통합특별시의회 구성 방안을 알 수 없는 깜깜이 상태에 놓여 있다"고 지적했다.

서왕진 조국혁신당 원내대표.[사진=뉴스핌 DB]

특히 서 원내대표는 표의 등가성을 무시한 현 선거구 획정의 위헌성을 강하게 비판했다.

그는 "헌법재판소는 이미 2019년에 위헌 결정을 내렸음에도 불구하고, 전남 지역 국회의원들은 자신들의 영향력과 기득권을 조금도 손해 보지 않으려고 전남도의회라는 성역을 끝내 사수해냈다"며 "이로 인해 광주시민과 전남도민의 표 가치가 다른 비정상적이고 위헌적인 구조가 전혀 해결되지 못했다"고 꼬집었다.

이어 "위헌임을 알고도 침묵한 광주 의원들과 제 밥그릇만 챙긴 전남 의원들의 행태가 민주당이 말하는 호남의 정신인가"라고 반문하며 민주당의 책임론을 부각했다.

또한 서 원내대표는 최근 민주당 광주시당이 광역의회 중대선거구 4곳에 후보 4명 전원을 공천하려는 움직임에 대해 '몰염치한 독식'이라고 규정했다.

그는 "지난 17일 국회 본회의에서 통과된 양당의 정치개악 담합도 모자라, 다양성 보장을 위해 도입된 중대선거구제의 의미마저 퇴색시키는 행위"라며 "제도를 독식의 발판으로 삼는 것은 광주시민에 대한 기만이며, 의회마저 민주당이 독점한다면 그것은 견제가 아니라 공모가 될 위험이 크다"고 경고했다.

이에 서 원내대표는 민주당을 향해 4인 선거구 전원 공천 방침을 즉각 철회하고, 복수 후보 추천 제한 등 공정 경쟁을 위한 제도적 장치를 마련할 것을 강력히 요구했다.

아울러 서 원내대표는 "긴장감 없는 호남 정치는 결국 지역민의 피해로 돌아가며, 호남의 자부심은 독점이 아니라 경쟁에서 나온다"고 밝혔다. 그는 "조국혁신당은 고인 물을 깨우는 강력한 메기 역할을 다하며, 호남 정치의 실질적인 경쟁을 이끄는 선봉에 서겠다"고 덧붙였다.

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