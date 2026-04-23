KB국민은행, 국세청 연동 '전자세금계산서 발급' 실시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

유효기간 3년으로 매년 갱신의 번거로움 해소

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = KB국민은행은 대표 사업자 인증서인 'KB국민인증서(기업)'를 이용해 국세청 홈택스(손택스)에서 전자세금계산서를 발급할 수 있게 됐다고 23일 밝혔다.

[이미지= KB국민은행]

이번 서비스는 국세청의 '사업자용 간편인증' 서비스 개시에 따른 것으로, KB국민은행은 은행권 최초로 자사의 'KB국민인증서(기업)'를 통해 국세청 홈택스(손택스)에 간편하게 로그인하고 전자세금계산서 발급까지도 이용할 수 있도록 했다.

KB국민인증서(기업)은 지난 2024년 법인 및 개인사업자를 대상으로 선보인 인증서다. 개인사업자의 경우, 영업점 방문 없이 KB스타기업뱅킹이나 인터넷뱅킹을 통해 비대면으로 간편하게 발급받을 수 있어 접근성을 크게 높인 것이 특징이다.

특히 KB국민인증서(기업)는 유효기간이 3년으로 매년 갱신해야 하는 번거로움을 해소했다. 또한 국제 웹 표준 기술 적용으로 PC나 모바일에 별도의 보안 프로그램을 설치할 필요 없이 즉시 이용할 수 있으며 용도별로 여러 개의 인증서를 발급받을 필요 없이 하나의 인증서만으로 모든 업무처리가 가능해 편의성을 높였다.

KB국민은행 관계자는 "복잡한 발급 절차 없이 KB국민인증서(기업) 하나만으로 국세청 홈택스(손택스) 로그인부터 전자세금계산서 발급까지 가능해진만큼 기업 고객들의 많은 이용을 부탁드린다"며, "앞으로도 기업 고객들이 본업에 집중할 수 있도록 더욱 편리한 금융 서비스를 제공해 나가겠다"고 말했다.

romeok@newspim.com