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청남대 '영춘제' 24일 개막…모노레일 타고 꽃향기 만끽 봄나들이

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  • 청남대관리사업소가 24일부터 5월 6일까지 청남대 봄꽃 축제 영춘제를 13일간 개최한다.
  • 모노레일과 무료 순환버스 운영으로 관람 편의성을 강화해 가족 방문객을 유치한다.
  • 초화류 3만5000본 식재와 공연, 모노레일 포토존으로 봄 풍경을 선사한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청남대가 봄의 절정을 알리는 대표 축제 '2026 청남대 봄꽃 축제 영춘제'를 오는 24일부터 5월 6일까지 13일간 개최한다.

청남대관리사업소가 주최하는 이번 행사는 최근 개통한 모노레일과 무료 순환버스 운영으로 관람 편의성을 대폭 강화해 가족 단위 방문객을 끌어들일 전망이다.

지난해 열린 청남대 영춘제 찾은 관람객들. [사진=청남대관리사업소] 2026.04.23 baek3413@newspim.com

청남대 일원은 거대한 꽃밭으로 탈바꿈한다.

산책로 곳곳에 팬지·비올라·제라늄·데이지·마가렛 등 3만5000여 본의 초화류가 식재돼 대청호의 푸른 물결과 어우러진 장관을 선사한다.

헬기장과 청남대 기념관 주변에는 충북야생화연구회 작품과 희귀 분재 전시가 펼쳐지며, 어울림마당에서는 패션쇼·국악·마술·밴드 공연 등 상설 공연이 매일 오후 1시부터 3시까지 이어진다.

특히 어린이날에는 마술·풍선아트·솜사탕 증정 등 '가족 명랑운동회'가 열린다.

청남대 모노레일. [사진=청남대관리사업소] 2026.04.23 baek3413@newspim.com

올해 화제는 3월 말 개통한 모노레일이다.

입구 장비 창고에서 제1전망대까지 330m 구간을 7분 만에 연결하는 이 시설은 54억 원이 투입된 저소음·저진동형으로, 장애인·노약자·어린이 가족이 쉽게 대청호 파노라마 뷰를 즐길 수 있게 됐다.

영춘제 기간 연둣빛 봄 풍경이 더해져 최고의 포토존으로 떠오를 예정이다.

교통 편의도 놓치지 않았다.

주말·공휴일에는 문의문화유산단지나 노현습지공원 주차 후 무료 순환버스를 타면 청남대 입장료가 면제된다. 승용차 입장 제한으로 정체 해소에 나선다.

청남대 관계자는 "모노레일 도입으로 관광 경쟁력을 높였다"며 "대통령의 정원에서 봄 정취를 만끽할 수 있도록 준비했다"고 밝혔다.

baek3413@newspim.com

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정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30
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'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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