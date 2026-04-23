임산부 조기진통에 뜬 소방헬기...전주→인천 360km 이송

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

소방헬기 통합출동...전국, 하나의 관할로 환자 '골든타임' 단축

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 전국 단위 소방헬기 통합출동 체계를 통해 응급환자 이송 시간을 획기적으로 단축하며 생명 안전망을 강화하고 있다.

소방청은 전북 전주와 강원 영월에서 발생한 응급환자 이송 사례를 통해, 관할 구분을 넘는 통합출동 시스템이 실질적인 효과를 거두고 있다고 23일 밝혔다.

지난 20일 전북 전주에서 조기 진통이 발생한 24주 고위험 임산부를 안전하게 이송하기 위해 총 360km를 비행한 전북 1호 소방헬기가, 인천 가천대 길병원 옥상 헬리패드에 착륙해 대기 중이던 의료진에게 환자를 무사히 인계하고 있다. [사진=소방청]

지난 20일 오전 전북 전주시 완산구에서는 임신 24주 6일 된 산모가 조기 진통을 호소하는 긴급 상황이 발생했다. 해당 산모는 자궁경부결찰술 이력이 있어 자궁경부 손상이나 파열 위험이 높은 고위험군이었다.

현장 구급대는 즉시 병원 이송을 추진했지만 인근 병원에서 수용이 어려워 전북 구급상황관리센터는 수도권까지 범위를 넓혀 14개 병원에 수용 가능 여부를 확인했다.

그 결과 인천 가천대 길병원이 수용을 결정했고, 전북 1호 소방헬기가 약 360km를 비행해 산모를 신속히 이송했다. 산모는 현재 안정을 취하며 치료를 받고 있는 것으로 전해졌다.

앞서 18일 강원 영월군에서 발생한 13세 소아 환자 이송 사례에서도 통합출동 체계의 강점이 드러났다. 당시 복강 내 출혈이 의심되는 긴급 상황이었지만, 의료진 확보가 어려운 상황이었다.

이에 소방청 헬기관제센터는 아주대학교병원과 협의해 의료진 동승이 가능한 경기 2호 소방헬기를 투입했다. 의료진을 태운 헬기가 곧바로 현장으로 출동하면서 기존 방식 대비 비행 거리 82km, 이송 시간 약 19분을 단축하는 성과를 거뒀다. 이는 환자 접촉 초기부터 의료 처치를 제공하는 '119 공중응급의료서비스(Heli-EMS)' 구현 사례로 평가된다.

소방청은 이 같은 통합출동 시스템이 지역 간 항공 자원 격차를 줄이고, 환자에게 가장 적합한 구조 자원을 신속히 투입할 수 있도록 한다는 점에서 의미가 크다고 설명했다.

김승룡 소방청장은 "이번 사례들은 지역적 한계를 극복하고 가장 효율적인 구조 자원을 투입하는 통합출동 시스템이 국민의 생명 보호에 얼마나 실질적인 도움을 주는지를 여실히 보여준다"며 "앞으로도 응급의료 시스템의 효율성을 지속적으로 높여 전국 어디에서나 균등하고 신속한 항공 구급 서비스를 받을 수 있도록 안전망을 더욱 공고히 하겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com