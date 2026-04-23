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[현장 포커스] 안타 2개로 '빈타 공방전' 승리한 키움...NC는 8안타 치고도 무득점

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  • 키움 히어로즈가 22일 고척스카이돔에서 NC 다이노스를 3-0으로 꺾으며 3연승을 달렸다.
  • 키움은 2안타만 기록했으나 승리했고 NC는 8안타를 쳤으나 무득점으로 끝났다.
  • 양 팀 모두 타선 부진이 심각해 강타선 팀과의 경기에서 큰 점수 차 패배 위험이 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[고척=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 프로야구 22일 고척 경기 하이라이트는 키움 히어로즈의 라울 알칸타라가 8회까지 무실점 투구를 펼친 후 팬들에게 모자를 벗고 인사하는 장면이었다. 하지만, 이날 경기에서 정말 도드라졌던 점은 양 팀 타선의 심각한 빈공이었다.

키움은 22일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 NC 다이노스와 홈경기에서 3-0으로 승리하며 3연승을 달렸다. 다만, 키움은 단 2안타 밖에 치지 못했으나 승리했고, NC는 8안타를 치고도 한 점도 얻지 못했다.

[서울=뉴스핌] 키움 라울 알칸타라가 22일 열린 2026 KBO 정규시즌 고척 NC전에서 8회까지 무실점 투구를 펼친 후 팬들에게 모자를 벗고 인사한 뒤 더그아웃으로 들어오고 있다. [사진=키움 히어로즈]

◆ 연승에도 만족할 수 없는 키움 타선

키움 타선은 4회까지 신민혁을 상대로 안타를 단 한 개도 치지 못하며 또 빈공에 허덕였다. 5회가 돼서야 임지열이 2루타를 친 후 땅볼 진루타와 김건희의 희생 플라이를 묶어 겨우 선취점을 기록했다.

6회에는 한 점을 더 달아났지만, 빈약한 타선의 현실이 여실히 드러났다. 점수를 얻는 과정은 적시타가 아니었다. 볼넷 연속 4개를 골라내며 밀어내기로 한 점을 얻을 뿐이었다.

심각한 점은 2-0으로 앞선 무사 만루에서 임지열이 투수 앞 병살을 쳤다는 것이다. 외야 플라이만 쳐도 점수를 낼 수 있었으나, 투수 앞 병살로 점수를 더 만들지 못했다.

이후 이형종이 몸에 맞는 볼을 얻으며 다시 2사 주자 만루 기회가 찾아왔지만, 김건희가 삼진으로 물러나며 끝내 추가 점수를 내는 데 실패했다.

7회가 돼서야 박주홍이 적시타를 쳤으나, 주성원이 상대 실책으로 출루한 덕에 만든 2사 2루 기회에서 나온 개운하지 못한 득점이었다.

물론 이날 키움 타선은 주전 외야수로 나서던 이주형과 박찬혁이 부상으로 제외됐고, 외국인 타자 트렌턴 브룩스가 휴식을 위해 결장한 상황이었다. 그러나 단 2안타는 주전의 공백을 고려해도 납득하기 어려운 기록이다.

[서울=뉴스핌] NC 리드오프 김주원이 지난 21일 열린 2026 KBO 정규시즌 고척 키움전에서 안타를 치고 있다. 김주원은 키움과의 3연전 중 2경기에서 모두 멀티히트(한 경기 2안타 이상)을 기록한 유일한 선수다. 

◆ 8안타 치고도 한 점도 내지 못한 NC 타선

NC 타선은 더 심각했다. 2회 2사 이후 연속 안타를 쳤으나, 한석현이 삼진으로 물러나며 선취점 기회를 놓쳤다. 3회에는 1번타자 김주원이 행운의 2루타로 1사 주자 2루 기회를 맞았으나, 상위 타선인 최정원과 박민우가 모두 범타로 물러났다.

4회에는 1사 주자 1루에서 맷 데이비슨이 병살타를 치며 기회를 연결하지 못했다. 5회에는 안타 2개를 뽑았으나 또 2사 이후에 나왔다. NC 이호준 감독은 대타 신재인 카드를 꺼냈지만, 삼진으로 물러났다. 7~8회도 타자들은 출루했으나, 기회로 연결하지 못하는 답답한 흐름만 남길 뿐이었다.

이 감독은 최근 타선 반등을 위해 매 경기 타순을 바꾸는 강수를 두고 있다. 경기 전 "전날 경기(고척 키움전 3-1 패배)를 보니 게임 운영을 위해 아직은 라인업에 변화를 줘야한다고 생각한다"며 "타순에 안정감이 없고 이것이 득점과도 연관이 있다고 본다. 다들 열심히 하려고 하는데 어떤 활로를 찾아야하기에 변화를 주고 있다"고 밝혔으나 이날도 해답을 찾지 못했다.

[서울=뉴스핌] 키움 임지열이 22일 열린 2026 KBO 정규시즌 고척 NC전에서 2루 베이스를 향해 달리고 있다.

◆ 빈공 탈출이 시급한 NC와 키움

최근 팀 득점 생산력만 봐도 두 팀의 고민은 뚜렷하다. 키움은 최근 5경기에서 11득점에 그쳤다. 특히 18일 수원 KT전을 제외하면 한 이닝에서 2득점 이상한 경기조차 없다. 11득점 중 9득점을 산발적인 1득점으로 기록했다는 뜻이다. 3연승은 사실상 투수진 덕분이라고 해도 무방하다.

NC는 최근 5경기에서 16점을 기록했다. 하지만 19일 창원 SSG전에서 기록한 9득점을 제외하면, 4경기 도합 7점에 그쳤다. 게다가 9점을 낸 경기를 제외하면 모두 패했다. 

이날 3-0이란 스코어는 표면상으로 볼 때 양팀 투수들이 좋은 모습을 보여준 것도 사실이나, 흐름과 상황을 따지면 양 팀 타선의 빈공 흐름도 간과할 수 없다.  

타선의 문제가 있는 양 팀이 서로 맞붙었을 때는 문제가 심각해 보이지 않을 수 있다. 하지만 강타선을 보유한 팀을 만날 경우 타선의 아쉬움은 더 도드라질 게 자명하다.

최근 투수진이 준수한 모습을 보이고 있는 양 팀이 타선 부재로 큰 점수 차로 패할 경우 분위기는 바닥까지 떨어질 수도 있다. 어떻게든 반등을 꾀해야 하는 양팀 타선이 달라진 모습을 보일지 관심을 모으고 있다.

football1229@newspim.com

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정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30
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'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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