[현장 포커스] 안타 2개로 '빈타 공방전' 승리한 키움...NC는 8안타 치고도 무득점

[고척=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 프로야구 22일 고척 경기 하이라이트는 키움 히어로즈의 라울 알칸타라가 8회까지 무실점 투구를 펼친 후 팬들에게 모자를 벗고 인사하는 장면이었다. 하지만, 이날 경기에서 정말 도드라졌던 점은 양 팀 타선의 심각한 빈공이었다.

키움은 22일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 NC 다이노스와 홈경기에서 3-0으로 승리하며 3연승을 달렸다. 다만, 키움은 단 2안타 밖에 치지 못했으나 승리했고, NC는 8안타를 치고도 한 점도 얻지 못했다.

[서울=뉴스핌] 키움 라울 알칸타라가 22일 열린 2026 KBO 정규시즌 고척 NC전에서 8회까지 무실점 투구를 펼친 후 팬들에게 모자를 벗고 인사한 뒤 더그아웃으로 들어오고 있다. [사진=키움 히어로즈]

◆ 연승에도 만족할 수 없는 키움 타선

키움 타선은 4회까지 신민혁을 상대로 안타를 단 한 개도 치지 못하며 또 빈공에 허덕였다. 5회가 돼서야 임지열이 2루타를 친 후 땅볼 진루타와 김건희의 희생 플라이를 묶어 겨우 선취점을 기록했다.

6회에는 한 점을 더 달아났지만, 빈약한 타선의 현실이 여실히 드러났다. 점수를 얻는 과정은 적시타가 아니었다. 볼넷 연속 4개를 골라내며 밀어내기로 한 점을 얻을 뿐이었다.

심각한 점은 2-0으로 앞선 무사 만루에서 임지열이 투수 앞 병살을 쳤다는 것이다. 외야 플라이만 쳐도 점수를 낼 수 있었으나, 투수 앞 병살로 점수를 더 만들지 못했다.

이후 이형종이 몸에 맞는 볼을 얻으며 다시 2사 주자 만루 기회가 찾아왔지만, 김건희가 삼진으로 물러나며 끝내 추가 점수를 내는 데 실패했다.

7회가 돼서야 박주홍이 적시타를 쳤으나, 주성원이 상대 실책으로 출루한 덕에 만든 2사 2루 기회에서 나온 개운하지 못한 득점이었다.

물론 이날 키움 타선은 주전 외야수로 나서던 이주형과 박찬혁이 부상으로 제외됐고, 외국인 타자 트렌턴 브룩스가 휴식을 위해 결장한 상황이었다. 그러나 단 2안타는 주전의 공백을 고려해도 납득하기 어려운 기록이다.

[서울=뉴스핌] NC 리드오프 김주원이 지난 21일 열린 2026 KBO 정규시즌 고척 키움전에서 안타를 치고 있다. 김주원은 키움과의 3연전 중 2경기에서 모두 멀티히트(한 경기 2안타 이상)을 기록한 유일한 선수다.

◆ 8안타 치고도 한 점도 내지 못한 NC 타선

NC 타선은 더 심각했다. 2회 2사 이후 연속 안타를 쳤으나, 한석현이 삼진으로 물러나며 선취점 기회를 놓쳤다. 3회에는 1번타자 김주원이 행운의 2루타로 1사 주자 2루 기회를 맞았으나, 상위 타선인 최정원과 박민우가 모두 범타로 물러났다.

4회에는 1사 주자 1루에서 맷 데이비슨이 병살타를 치며 기회를 연결하지 못했다. 5회에는 안타 2개를 뽑았으나 또 2사 이후에 나왔다. NC 이호준 감독은 대타 신재인 카드를 꺼냈지만, 삼진으로 물러났다. 7~8회도 타자들은 출루했으나, 기회로 연결하지 못하는 답답한 흐름만 남길 뿐이었다.

이 감독은 최근 타선 반등을 위해 매 경기 타순을 바꾸는 강수를 두고 있다. 경기 전 "전날 경기(고척 키움전 3-1 패배)를 보니 게임 운영을 위해 아직은 라인업에 변화를 줘야한다고 생각한다"며 "타순에 안정감이 없고 이것이 득점과도 연관이 있다고 본다. 다들 열심히 하려고 하는데 어떤 활로를 찾아야하기에 변화를 주고 있다"고 밝혔으나 이날도 해답을 찾지 못했다.

[서울=뉴스핌] 키움 임지열이 22일 열린 2026 KBO 정규시즌 고척 NC전에서 2루 베이스를 향해 달리고 있다.

◆ 빈공 탈출이 시급한 NC와 키움

최근 팀 득점 생산력만 봐도 두 팀의 고민은 뚜렷하다. 키움은 최근 5경기에서 11득점에 그쳤다. 특히 18일 수원 KT전을 제외하면 한 이닝에서 2득점 이상한 경기조차 없다. 11득점 중 9득점을 산발적인 1득점으로 기록했다는 뜻이다. 3연승은 사실상 투수진 덕분이라고 해도 무방하다.

NC는 최근 5경기에서 16점을 기록했다. 하지만 19일 창원 SSG전에서 기록한 9득점을 제외하면, 4경기 도합 7점에 그쳤다. 게다가 9점을 낸 경기를 제외하면 모두 패했다.

이날 3-0이란 스코어는 표면상으로 볼 때 양팀 투수들이 좋은 모습을 보여준 것도 사실이나, 흐름과 상황을 따지면 양 팀 타선의 빈공 흐름도 간과할 수 없다.

타선의 문제가 있는 양 팀이 서로 맞붙었을 때는 문제가 심각해 보이지 않을 수 있다. 하지만 강타선을 보유한 팀을 만날 경우 타선의 아쉬움은 더 도드라질 게 자명하다.

최근 투수진이 준수한 모습을 보이고 있는 양 팀이 타선 부재로 큰 점수 차로 패할 경우 분위기는 바닥까지 떨어질 수도 있다. 어떻게든 반등을 꾀해야 하는 양팀 타선이 달라진 모습을 보일지 관심을 모으고 있다.

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