한화자산운용, '그린히어로펀드' 해외주식형 공모펀드 수익률 1위 기록

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1년 새 233%↑…기후 위기 대응을 위한 '에너지 전환'에 투자

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화자산운용은 23일 자사 한화그린히어로펀드의 1년 수익률이 상장지수펀드(ETF)를 제외한 해외주식형 공모펀드 가운데 1위를 차지했다고 밝혔다.

에프앤가이드에 따르면 지난 21일 기준 한화그린히어로펀드의 수익률은 기준 최근 1년 223.06%, 6개월 60.24%, 3개월 42.62%, 1개월 13.80% 올랐다. 순자산총액은 1704억원이다.

[사진=한화자산운용]

한화그린히어로펀드는 기후위기 대응을 위한 에너지 전환에 투자하는 상품이다. 주요 투자섹터는 친환경·재생에너지 기업, 전력망 인프라, 인공지능(AI), 기후 위기 적응 기업 등으로, 3월 15일 기준 산업별 비중은 그리드 24.1%, 인공지능 18.8%, 태양광 15.1%, 전기차 11.2%, 수소 6.8%, 풍력 7.3%, 배터리 6.4%다.

주요 구성종목 및 섹터는 ▲한중앤시에스(그리드) ▲스피어(기후 위기 적응) ▲테슬라(전기차) ▲SK하이닉스(인공지능) ▲블룸에너지(수소) ▲퍼스트솔라(태양광) ▲삼성전자우(인공지능) ▲비나텍(배터리) ▲HD현대에너지솔루션(태양광) ▲삼성전기우(전기차) 등이다.

은기환 한화자산운용 국내주식운용팀 매니저는 "최근 호르무즈 해협 봉쇄로 고유가가 지속되자 전기차(EV)에 대한 검색량이 급증하고 있다"며 "이는 작은 예시일 뿐 이번 전쟁을 계기로 소비재, 산업 할 것 없이 전방위적·전 세계적인 에너지 전환이 시작될 것"이라고 말했다. 이어 "태양광·풍력과 에너지저장장치(ESS) 조합은 누구에게도 방해받지 않는 에너지로, 에너지 안보에 최적"이라며 "에너지 전환 가속화에 대비해야 할 때"라고 덧붙였다.

은 매니저는 특히 배터리와 ESS에 주목했다. ESS는 태양광, 풍력 등 재생에너지의 간헐성을 보완할 뿐만 아니라 전기화 사회에서 에너지의 시간적 유연성을 제공하는 핵심 구성요소라는 설명이다. 그는 ESS 구축 속도가 향후 국가 에너지 안보와 산업 경쟁력을 좌우하는 핵심 요인이 될 것이라고 전망했다.

rkgml925@newspim.com