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한화자산운용, '그린히어로펀드' 해외주식형 공모펀드 수익률 1위 기록

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  • 한화자산운용은 23일 한화그린히어로펀드가 해외주식형 펀드 1년 수익률 1위를 차지했다고 밝혔다.
  • 21일 기준 1년 수익률 223.06%를 기록하며 순자산총액 1704억원이다.
  • 에너지전환 투자 펀드로 그리드·AI·태양광 중심이며 에너지 안보 가속화 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1년 새 233%↑…기후 위기 대응을 위한 '에너지 전환'에 투자

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화자산운용은 23일 자사 한화그린히어로펀드의 1년 수익률이 상장지수펀드(ETF)를 제외한 해외주식형 공모펀드 가운데 1위를 차지했다고 밝혔다.

에프앤가이드에 따르면 지난 21일 기준 한화그린히어로펀드의 수익률은 기준 최근 1년 223.06%, 6개월 60.24%, 3개월 42.62%, 1개월 13.80% 올랐다. 순자산총액은 1704억원이다.

[사진=한화자산운용]

한화그린히어로펀드는 기후위기 대응을 위한 에너지 전환에 투자하는 상품이다. 주요 투자섹터는 친환경·재생에너지 기업, 전력망 인프라, 인공지능(AI), 기후 위기 적응 기업 등으로, 3월 15일 기준 산업별 비중은 그리드 24.1%, 인공지능 18.8%, 태양광 15.1%, 전기차 11.2%, 수소 6.8%, 풍력 7.3%, 배터리 6.4%다.

주요 구성종목 및 섹터는 ▲한중앤시에스(그리드) ▲스피어(기후 위기 적응) ▲테슬라(전기차) ▲SK하이닉스(인공지능) ▲블룸에너지(수소) ▲퍼스트솔라(태양광) ▲삼성전자우(인공지능) ▲비나텍(배터리) ▲HD현대에너지솔루션(태양광) ▲삼성전기우(전기차) 등이다.

은기환 한화자산운용 국내주식운용팀 매니저는 "최근 호르무즈 해협 봉쇄로 고유가가 지속되자 전기차(EV)에 대한 검색량이 급증하고 있다"며 "이는 작은 예시일 뿐 이번 전쟁을 계기로 소비재, 산업 할 것 없이 전방위적·전 세계적인 에너지 전환이 시작될 것"이라고 말했다. 이어 "태양광·풍력과 에너지저장장치(ESS) 조합은 누구에게도 방해받지 않는 에너지로, 에너지 안보에 최적"이라며 "에너지 전환 가속화에 대비해야 할 때"라고 덧붙였다.

은 매니저는 특히 배터리와 ESS에 주목했다. ESS는 태양광, 풍력 등 재생에너지의 간헐성을 보완할 뿐만 아니라 전기화 사회에서 에너지의 시간적 유연성을 제공하는 핵심 구성요소라는 설명이다. 그는 ESS 구축 속도가 향후 국가 에너지 안보와 산업 경쟁력을 좌우하는 핵심 요인이 될 것이라고 전망했다.

rkgml925@newspim.com

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정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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