전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.23 (목)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

중동발 고유가 충격, 항공료·나프타·요소수까지 번졌다…정부 전방위 대응

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부가 23일 중동전쟁 고유가 대응으로 항공사 재무개선 유예와 공항사용료 납부 유예를 결정했다.
  • 국내선 유류할증료는 2만5000~3만4100원, 국제선은 최대 56만4000원으로 급등한다.
  • 나프타 등 원자재 매점매석 금지와 수입 확대, 학원비 단속 강화로 물가 안정화에 나섰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부, 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의 개최
원자재·소비재 등에 매점매석금지·긴급수급조정
항공사 재무명령 유예·나프타 210만t 긴급 확보

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 중동전쟁발 고유가 충격이 기름값을 넘어 항공료와 산업 원자재 전반으로 확산하고 있다. 정부는 항공사에 대한 재무구조 개선명령을 한시적으로 유예하고, 공항시설 사용료 납부도 다음 달부터 미루기로 했다. 나프타·요소수·건설자재에 대해서도 수입 확대와 매점매석 금지 등을 통해 물가 대응 범위를 넓히고 있다.

정부는 23일 '민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)' 회의를 개최하고, 이 같은 내용을 담은 '민생물가 특별관리품목 대응방안'을 논의했다고 밝혔다.

중동 사태 여파로 국제 유가가 치솟으면서 오는 5월부터 발권하는 국제선 항공권 부과 유류할증료가 역대 최고 단계인 33단계로 급등한다. 이에 정부는 항공사에 대한 재무구조 개선명령을 한시적으로 유예하고, 공항시설 사용료 납부도 미루는 등 지원책을 마련했다. 사진은 지난 16일 인천국제공항 계류장의 여객기 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

우선 국제유가 급등으로 항공유 가격이 뛰면서 국내외 노선 유류할증료가 가파르게 오르자 정부가 항공사 부담을 덜어주는 조치를 꺼내 들었다. 재무구조 개선 대상 항공사의 개선기간은 3개월 연장하고, 신규 개선 필요 항공사에 대한 개선명령은 6개월 유예하기로 했다.

공항시설 사용료 납부도 늦춰주고, 고유가로 수요 위축이 예상되는 시기에는 국내선 노선 축소에 따른 슬롯 회수도 미루기로 했다. 항공사 비용 부담을 줄여 소비자 가격 인상 폭을 최소화하겠다는 취지로 풀이된다.

실제 국내선 유류할증료는 지난 3월 6600~7700원에서 이달 7700~8800원으로 오른 데 이어, 다음 달에는 2만5000~3만4100원까지 치솟을 전망이다. 국제선 유류할증료도 3월 1만4000~9만9000원에서 다음 달 최대 56만4000원까지 오를 것으로 예상된다.

정부 관계자는 "중동전쟁 영향으로 항공유 가격이 상승하는 상황에서 항공사 부담이 소비자 가격으로 전가되지 않도록 대응에 나섰다"고 설명했다.

다가구주택을 포함한 모든 주거용 건물의 관리비 내역 공개도 추진된다. 관리인이 없는 소규모 주택은 관리비 정보가 사실상 공개되지 않는 경우가 많아, 임대료 부담을 관리비로 떠넘기는 식의 전가가 가능하다는 것이 정부 판단이다.

실제 관리인이 선임된 경우 관리비 정보 공개 비율은 87.5%였지만, 관리인이 없는 경우에는 공개 비율이 0%에 그쳤다. 이른바 '깜깜이 관리비'를 제도권 안으로 끌어들여 투명성을 높이겠다는 뜻으로 해석된다.

산업통상부와 재정경제부는 중동 정세 불안으로 석유화학 원료 공급망 위기가 불거지자 '석유화학제품 원료 등의 매점매석 금지 및 긴급수급조정에 관한 규정'을 고시해 시행 중이다. 이에 따라 나프타에서 생산되는 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠, 톨루엔, 자일렌, 기타 유분 등 7개 기초 유분에 대한 매점매석 행위가 즉각 금지된다. 사진은 지난 16일 오후 서울에 한 시장 점포 앞에 비닐 제품들이 진열된 모습 [사진 = 뉴스핌DB]

생활물가의 한 축인 학원비에 대한 단속도 강화됐다. 특별점검을 통해 학원 1만8970곳에서 교습비 초과 징수와 기타경비 과다 징수 등 2763건을 적발했고, 과태료 10억4000만원을 부과했다. 정부는 초과 교습비 징수 등에 대해 부당이득 환수용 과징금을 신설하고, 신고포상금도 10배로 올리는 법 개정을 추진하기로 했다.

원자재 시장 안정화를 위한 대책도 병행된다. 중동전쟁 이후 나프타 가격은 지난 2월 17일 톤(t)당 652달러에서 이달 20일 1049달러로 61% 급등했다. 정부는 기초유분 7종 위기품목에 대해 매점매석 금지와 긴급수급조정조치를 시행하고, 오만·사우디에서 나프타 210만톤을 확보해 이달 말부터 순차적으로 들여오기로 했다.

이 외에도 중동전쟁 이전 수입단가를 웃도는 부분의 50%를 보조하는 차액지원도 추진한다. 일부 기업에서 재고 부족을 겪고 있는 요소·요소수는 공공비축물량 방출과 차액지원으로 대응하고, 건설자재는 현장점검과 금융·보증 지원을 통해 수급 불안을 완화할 방침이다.

wideopen@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30
사진
'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동