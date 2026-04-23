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트럼프 방중 추가 연기설 솔솔...방중 무산 가능성도

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AI 핵심 요약

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  • 트럼프 미국 대통령이 23일 이란 협상 교착으로 중국 방문 재연기 전망이다.
  • 이란에 핵 포기 요구하며 봉쇄 유지하나 이란은 봉쇄 해제 주장으로 맞선다.
  • 중동 위기 확산과 지지율 하락으로 트럼프는 이란에 집중한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국을 방문하는 일정을 다시 한번 미룰 것이라는 전망이 제기됐다.

미국과 이란의 협상이 사실상 교착 상태에 빠져 있고, 협상에 진전을 보이지 못한다면 트럼프 대통령이 중국을 방문할 수 없는 상황에 빠질 것으로 전망된다고 홍콩 SCMP가 23일 전했다.

트럼프 대통령은 당초 3월 말에 중국을 방문하기로 했으나 이란 전쟁 여파로 방중 시기를 5월 14일로 연기했다. 하지만 이마저도 여의치 않다는 분석이 나오고 있는 셈이다.

현재 미국은 해상 봉쇄를 유지하는 가운데 이란에 핵 포기를 요구하고 있으며, 이란은 봉쇄 해제 없이는 협상 불가라고 맞서고 있다. 서로가 선결 조건을 요구하는 어려운 구조가 형성됐으며, 이란은 협상 불참 의사까지 밝힌 바 있다. 현재 미국은 휴전을 연장하면서도 봉쇄는 유지하고 있다.

특히 중동 상황이 국제 유가 급등, 호르무즈 해협 리스크로 인한 글로벌 공급망 충격으로 이어지면서 전 세계 경제 문제로 확산됐다. 또한 미국 국내에서도 이란 전쟁으로 인해 트럼프 대통령에 대한 지지율이 낮아지면서 중간선거에 부담이 되고 있다. 트럼프 대통령 스스로도 현재로서는 이란 전쟁에 본인의 시간과 자원을 집중하고 있다는 것이 매체의 설명이다.

매체는 "중동 상황이 개선되지 않고 있는 상황에서 베이징을 국빈 방문하는 것은 미국 내 여론상 부담이 될 것"이라며 "만약 트럼프 대통령이 중국을 방문해 외교적 성과를 거두더라도 그 성과는 이란 전쟁 이슈에 묻히게 될 것"이라고 분석했다.

미국과 이란의 협상이 급진전을 보이고 이란 전쟁의 출구가 보인다면 트럼프 대통령이 계획대로 방중할 수 있겠지만, 교착 상황이 지속된다면 방중을 연기할 수밖에 없을 것으로 예상된다. 매체는 더 나아가 미국과 이란의 군사적 충돌이 재개된다면 트럼프 방중은 연기가 아닌 취소 수순을 밟게 될 것이라고 전망했다.

한편 미국 로이터 역시 미중 양국이 5월 미중 정상회담을 준비하고 있지만 이란 변수 때문에 불확실성이 존재한다며 트럼프 방중 재연기 가능성을 시사했다.

도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.23 mj72284@newspim.com

ys1744@newspim.com

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정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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