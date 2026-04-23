강승준 신보 이사장, 청소년 불법 도박 근절 릴레이 캠페인 동참

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"아이들 지키는 실질적인 변화 시작되길"

다음 참여자로 금융결제원 채병득 원장 지목

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 강승준 신용보증기금 이사장이 청소년 불법 사이버 도박 예방에 나섰다. '청소년 불법 도박 근절 릴레이 캠페인'에 동참했다고 23일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 =강승준 신용보증기금 이사장이 '청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인' 손팻말을 들고 있다. [사진=신용보증기금] 2026.04.23 dedanhi@newspim.com

신보는 온라인과 모바일을 통해 급속도로 확산 중인 청소년 사이버 도박의 위험성을 알리고 우리 사회의 경각심을 높이고자 서울경찰청이 주관하는 릴레이 공익 캠페인에 참여했다. 신보는 청소년을 위한 사회 안전망강화에 힘을 싣고자 하는 목적으로 이번 캠페인에 동참했다.

강승준 이사장은 "청소년 불법도박은 개인의 문제를 넘어 사회 공동체가 함께 고민하고 해결해야 할 과제"라며 "이번 캠페인이 일회성 행사에 그치지 않고, 우리 아이들을 지키는 실질적인 변화의 시작이 되길 바란다"고 말했다.

강 이사장은 황기연 수출입은행장의 추천을 받아 이번 캠페인에 참여했으며, 다음 참여자로 금융결제원 채병득 원장을 지목했다.

dedanhi@newspim.com