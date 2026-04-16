신용보증기금, '스타트업 네스트' 제19기 참여기업 모집

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연 2회→연 1회 집중 선발 체제, 엑셀러레이팅 기간 6개월로 확대

5개 전형 140개사 선발, 맞춤형 금융 및 비금융 서비스도 지원

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신용보증기금이 경쟁력 있는 스타트업의 성장을 지원하는 '스타트업 네스트' 제19기 참여기업을 오늘부터 5월 6일까지 모집한다고 16일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신용보증기금이 경쟁력 있는 스타트업의 성장을 지원하는 '스타트업 네스트' 제19기 참여기업을 오늘부터 5월 6일까지 모집한다고 16일 밝혔다. [사진=신용보증기금]2026.04.16 dedanhi@newspim.com

스타트업 네스트는 액셀러레이팅→금융지원→성장지원을 단계별로 구분해 금융·비금융 서비스를 원스톱으로 제공하는 신보의 대표 스타트업 육성 플랫폼이다. 지난 18기까지의 평균 경쟁률이 6.1대 1을 기록하는 등 스타트업 네스트에 대한 관심도가 높은 상황에서 신용보증기금은 이번 지원 대상을 전 산업 분야로 확대할 예정이다.

특히, 올해부터는 NEST 졸업기업 등으로부터 다양한 의견을 수렴해 기존 연 2회 운영 방식을 연 1회 집중 선발체제로 전환하고, 액셀러레이팅 기간도 기존 3개월에서 6개월로 확대해 창업 초기부터 실질적인 성장이 이루어질 수 있도록 밀착 지원할 방침이다.

모집 대상은 혁신성장 분야를 영위하는 3년 이내 창업기업 또는 예비창업자이며, 일반전형과 함께 글로컬(지역) 딥테크, 소셜벤처, 넷제로챌린지X 특별전형까지 총 5개 전형에서 140개사를 선발한다.

신보는 선발 기업에 성장전략 수립, IR 역량 강화, 법률·세무·회계 자문 등 액셀러레이팅 프로그램을 제공한다. 또한, 기업별 자금 수요와 특성에 따라 신용보증, 투자 등 맞춤형 금융을 지원하고, 신보의 'U-CONNECT 데모데이'에 참여 기회를 부여해 민간 투자유치를 돕는다.

비금융 서비스도 지원한다. ▲해외진출 ▲창업공간 입주 ▲마케팅 ▲멘토링과 같은 성장에 필요한 서비스 제공과 함께 대기업 오픈이노베이션과 유관기관 스타트업 육성 프로그램의 참여 기회도 함께 지원할 예정이다.

자세한 내용은 신보 홈페이지 및 정부 창업지원 포털 'K-스타트업'에서 확인 가능하고, 참여 신청은 비대면 플랫폼 '신보 온비즈(ON-Biz)'에서 할 수 있다.

dedanhi@newspim.com