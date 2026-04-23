빗썸, 업무 전반에 맞춤형 AI 에이전트 도입…업무 프로세스 혁신 나선다

5월 상담센터에 '상담 지원 에이전트 도입

데이터 분석·개발·고객 응대 전반으로 AI 활용

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 국내 디지털자산거래소 빗썸이 데이터 취합, 분석부터 개발, 고객 응대, 내부 통제에 이르기까지 업무 전반에 맞춤형 인공지능(AI) 에이전트를 도입해 업무 프로세스 개선에 나선다고 23일 밝혔다.

빗썸은 올해 '인사이트 에이전트'와 '분석 에이전트', 'API 챗봇' 서비스를 오픈한 데 이어 오는 5월 상담센터에 '상담 지원 에이전트'를 도입할 예정으로, 데이터 분석·개발·고객 응대 전반으로 AI 활용을 확대하고 있다.

가상자산(디지털자산) 거래소 빗썸 [사진=뉴스핌DB]

먼저 빗썸은 '인사이트 에이전트'를 통해 분석가들의 데이터 취합 및 보고서 작성 업무를 지원한다. 사용자가 명령어를 입력하면 AI 에이전트가 사내에 있는 여러 데이터를 취합해 보고서 형태로 정리해주며, 자체적인 머신러닝과 통계 분석까지 수행한다.

데이터 활용의 진입장벽을 낮추기 위한 '분석 에이전트'도 운영 중이다. 빗썸의 분석 에이전트는 전문 지식이 없더라도 필요한 데이터를 일상적인 언어로 요청하면 AI가 이를 분석용 명령어(SQL 쿼리문)로 변환해주는 역할을 수행한다. 데이터 활용의 진입장벽을 낮추고 반복적인 업무를 줄여 보다 빠르고 효율적인 분석 환경을 지원한다.

개발 현장의 생산성도 대폭 향상됐다. 개발 영역에서는 '클로드 코드(Claude Code)'와 같은 최신 코딩 에이전트를 실무에 투입해 단순 반복 코딩이나 코드 오류 수정 업무를 맡기고 있다. 개발자가 서비스 설계나 보안 강화 등 고부가가치 과업에 전념할 수 있는 환경을 조성한 것이다. 또한 외부 개발자를 위한 'OpenAPI Docs 에이전트'를 통해 API 관련 질의응답을 AI 챗봇 형태로 제공하는 등 외부 개발 편의성도 높였다.

빗썸은 이러한 AI 중심의 변화를 고객 접점과 내부통제 영역으로 더욱 확대할 계획이다. 오는 5월부터 상담센터에 '상담 지원 에이전트'를 도입해 상담사가 고객 응대 과정에서 필요한 정보를 실시간으로 확인하도록 지원하고, 향후에는 상담 내용 요약 및 상담 품질 점검 등으로 기능을 확장할 수 있도록 준비하고 있다.

아울러 준법감시 부문에도 AI 기반 자동화 도입을 검토하고 있다. 각종 보고서 작성과 이상거래감시(FDS) 등에 AI를 적용해 내부 운영 효율을 높이고 리스크 관리 역량을 강화해 나갈 예정이다.

빗썸 관계자는 "사내 AI 전담 조직을 중심으로 실무 현장의 개선점을 찾아내고, 이를 실제 업무에서 해결할 수 있는 맞춤형 AI 업무 환경을 구축하는 데 집중하고 있다"며 "이러한 시도들을 발판 삼아 향후 대고객 서비스까지 AI 적용 영역을 확대해 빗썸만의 차별화된 이용자 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

dedanhi@newspim.com