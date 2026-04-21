무뇨스 "미국 생산 늘린다"…현대차 관세 대응 속도

AI 핵심 요약beta
- 호세 무뇨스 현대차 대표가 20일 미국 관세 부담을 인정했다.
- 미국 현지 생산 비중 확대와 비용 절감을 통해 대응한다.
- 중동 지정학 리스크로 수요와 물류 차질이 발생한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 관세 부담에 대응하기 위해 미국 현지 생산 확대와 비용 절감에 나설 방침이다.
호세 무뇨스 현대차 대표이사는 20일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 기자들과 만나 "관세가 부담을 주고 있어 단기적으로 어려운 상황"이라고 밝혔다고 블룸버그가 보도했다.
그는 미국 내 생산 비중을 늘리는 것이 추가 비용을 줄이는 직접적인 방법이라며 현지화 전략을 강조했다. 현재 현대차는 미국 판매 차량의 절반가량을 현지에서 생산하고, 나머지는 관세를 적용받아 수입하고 있다.
다만 생산 확대에는 시간이 필요한 만큼 단기적으로는 비용 절감과 가격 조정을 병행할 계획이다.
무뇨스 사장은 이와 함께 중동 지역의 지정학적 리스크로 수요와 물류에 차질이 발생하고 있다고 언급했다.
chanw@newspim.com