하나금융그룹 AI 음성중계 서비스 '얼라이브 캐스트', 2026 에디슨 어워즈 수상

엔터테인먼트&디자인 부문, 시각 장애인의 경기장 축구경기 경험

5월 대전월드컵경기장서 본격 운영, 7월부터 확대 적용

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹과 재단법인 K리그어시스트는 양사 공동 추진 시각장애인 대상 AI 음성중계 서비스 '얼라이브 캐스트'가 '2026 에디슨 어워즈' 엔터테인먼트&디자인 부문을 수상했다고 20일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹과 재단법인 K리그어시스트는 양사 공동 추진 시각장애인 대상 AI 음성중계 서비스 '얼라이브 캐스트'가 '2026 에디슨 어워즈' 엔터테인먼트&디자인 부문을 수상했다고 20일 밝혔다. [사진=하나금융그룹]2026.04.20 dedanhi@newspim.com

하나금융그룹의 이번 '에디슨 어워즈' 수상은 단순한 기술적 성과를 넘어, 누구나 스포츠 관람을 즐길 수 있는 환경조성 노력을 통해 하나금융만의 사회적 포용 가치를 국제적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

이번에 수상한 '얼라이브 캐스트'는 시각장애인 관람객이 경기장에서 축구 경기를 보다 생생하게 경험할 수 있도록 기획된 음성중계 서비스다. 경기 중 벌어지는 주요 상황을 실시간으로 전달해, 시각장애인도 경기장의 열기와 흐름을 보다 입체적으로 느낄 수 있도록 돕는다.

특히, AI 음성중계 서비스를 실제 프로 스포츠 경기장 현장에 적용한 것은 국내 최초 사례다. '얼라이브 캐스트' 서비스는 지난해 11월 대전월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 경기에서 처음 시범 운영된 바 있다.

당시 시각장애인 축구팬 한종민 군과 쌍둥이 동생 한종서 군이 현장을 찾아 서비스를 체험했다. "동생의 도움 없이 축구를 본 것은 처음"이라는 한종민 군의 소감은 많은 이들에게 깊은 울림을 전하며, 이는 시각장애인 스포츠 관람의 새로운 가능성을 보여줬다.

하나금융그룹은 이번 AI 음성중계 서비스를 오는 5월 말부터 대전월드컵경기장에서 본격 운영하고, 7월부터는 대전월드컵경기장, 수원월드컵경기장, 서울월드컵경기장으로 확대해 나갈 계획이다. 이를 통해 더 많은 시각장애인 관람객이 경기장을 직접 찾아 축구의 열기와 감동을 함께 누릴 수 있도록 지원할 방침이다.



이번 성과는 하나금융그룹과 K리그가 지난 2020년부터 함께 추진해 온 ESG 캠페인 '모두의 축구장, 모두의 K리그'의 연장선에 있다. 양 기관은 이동약자의 경기장 접근성을 높이기 위한 안내지도 제작, 발달장애인과 비장애인이 함께하는 통합 축구 프로그램 운영 등 누구나 차별 없이 축구를 경험할 수 있는 환경 조성에 힘써왔다.

한편, 하나금융그룹은 지난 3월 동계패럴림픽 MVP 김윤지 선수를 초청해 격려금을 전달하는 등, 장애인 선수들이 보다 나은 환경에서 꿈과 도전을 이어갈 수 있도록 진정성 있는 지원을 지속하고 있다.

dedanhi@newspim.com