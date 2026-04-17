하나금융그룹, 100호 어린이집 유아 대상 'ESG 금융교육' 실시

로봇 활용 놀이형 교육, 디지털 기술 쉽고 자연스럽게 경험

전문강사 1인, 실습 보조강사 2인이 어린이집 직접 방문

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 오는 4월부터 '하나금융그룹 100호 어린이집'에 재원중인 유아들을 대상으로 '유아 ESG 금융교육'을 실시한다고 17일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 오는 4월부터 '하나금융그룹 100호 어린이집'에 재원중인 유아들을 대상으로 '유아 ESG 금융교육'을 실시한다고 17일 밝혔다. [사진=하나금융그룹]2026.04.17 dedanhi@newspim.com

전국에 있는 하나금융그룹 100호 어린이집에서 선발된 34개소, 약 750여명의 유아를 대상으로, 로봇을 활용한 놀이형 교육을 중심으로 유아들이 디지털 기술을 쉽고 자연스럽게 경험할 수 있도록 했다.

교육은 디지털 교육 전문 강사 1인과 실습 보조강사 2인으로 구성된 강사진이 어린이집을 직접 방문하는 방식으로 진행된다. 참여 아동들은 다양한 놀이 활동을 통해 문제 해결 능력과 창의적 사고를 기르는 동시에, 올바른 소비·저축 습관 형성과 환경보호의 중요성 등 ESG 가치에 대한 기초적인 개념도 함께 익히게 된다.

하나금융그룹 ESG기획팀 관계자는 "이번 교육은 유아기부터 올바른 가치관과 금융습관을 형성하고 디지털 환경에 대한 기초적인 이해를 돕기 위해 마련됐다"며 "앞으로도 미래세대를 위한 맞춤형 ESG 금융교육을 지속적으로 확대하고 금융의 사회적 책임을 적극 실천해 나가겠다"고 밝혔다.

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