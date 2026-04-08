하나금융그룹, GS건설 등과 생산적금융 대전환 추진 협력 추진

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹은 8일 하나은행과 하나증권이 GS건설 등과 업무협약을 체결했다.
- 생산적 금융 대전환을 위해 자금 지원과 AI 데이터센터 공동투자를 추진한다.
- 초기 개발부터 참여해 수익성을 제고하고 국가 경쟁력을 강화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 8일 하나은행, 하나증권이 GS건설, 지베스코자산운용, 디씨브릿지, 자이C&A와 함께 '생산적 금융 대전환 추진'을 위한 협력 관계를 조성한다.
이날 협약식은 서울 종로구 소재 GS건설 본사에서 개최됐으며, 강성묵 하나금융지주 부회장 겸 하나증권 대표이사, 이호성 하나은행장, 허윤홍 GS건설 대표 등 각 사의 주요 관계자들이 참석했다.
하나금융그룹은 GS건설 등과 상호 신뢰 관계를 맺고, 신성장 동력 창출과 첨단전략산업 경쟁력 강화를 위해 ▲생산적 금융 활성화를 위한 자금 지원 ▲투자 및 펀드 조성 ▲AI 데이터센터 개발을 위한 사업 기회 발굴 및 공동투자 개발 등 사업의 전 단계에 걸쳐 협업을 진행할 예정이다.
특히 이번 협약에는 AI 데이터센터 밸류체인이 구축된 GS건설의 관련 자회사들도 참여해 하나금융그룹과의 다각적인 시너지가 기대된다.
하나금융그룹은 이번 협약을 통해 단순 지분 투자를 넘어, 초기 개발 단계 사업부터 적극적으로 참여할 계획이며, 향후 대규모 자금이 필요한 시점에 자문 및 금융 주선권을 확보해 수익성까지 동시에 제고한다는 방침이다.
강성묵 하나금융지주 부회장 겸 하나증권 대표이사는 "이번 업무협약을 통해 생산적 금융으로의 자금 전환을 확대하고, AI 데이터센터 등 첨단 전략산업을 적극 지원함으로써 국가 산업 경쟁력 제고에 기여하겠다"고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com