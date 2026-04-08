하나금융그룹, GS건설 등과 AI 데이터센터 구축한다

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹은 8일 GS건설 등과 생산적 금융 대전환 업무협약을 체결했다.
- 하나은행·증권 등은 자금 지원, 투자·펀드 조성, AI 데이터센터 개발에 협업한다.
- 강성묵 하나증권 대표는 첨단전략산업 지원으로 국가 경쟁력 제고를 약속했다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나금융그룹은 8일 하나은행, 하나증권이 GS건설, 지베스코자산운용, 디씨브릿지, 자이C&A와 함께 '생산적 금융 대전환 추진'을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
서울 종로구 소재 GS건설 본사에서 개최된 이번 협약식에는 강성묵 하나금융지주 부회장 겸 하나증권 대표이사, 이호성 하나은행장, 허윤홍 GS건설 대표 등 각 사의 주요 관계자들이 참석했다.
이번 협약을 통해 하나금융그룹은 GS건설 등과 상호 신뢰 관계를 공고히 하고, 신성장 동력 창출과 첨단전략산업 경쟁력 강화를 위해 ▲생산적 금융 활성화를 위한 자금 지원 ▲투자 및 펀드 조성 ▲AI 데이터센터 개발을 위한 사업 기회 발굴 및 공동투자 개발 등 사업의 전(全) 단계에 걸쳐 협업한다.
특히 이번 협약에는 AI 데이터센터 밸류체인(투자, 임대, 운영)이 구축된 GS건설의 관련 자회사들도 참여하여 하나금융그룹과의 다각적인 시너지가 기대된다.
강성묵 하나금융지주 부회장 겸 하나증권 대표이사는 "이번 업무협약을 통해 생산적 금융으로의 자금 전환을 확대하고, AI 데이터센터 등 첨단 전략산업을 적극 지원함으로써 국가 산업 경쟁력 제고에 기여하겠다"고 밝혔다.
romeok@newspim.com