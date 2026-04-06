하나금융, 생활 금융 플랫폼에 하나손해보험·핀크·GLN인터내셔결 참여

환전·결제·투자·보험·자산관리 등 하나의 앱 통해 이용

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 대표 생활 금융 플랫폼 '하나머니'에 하나손해보험, 핀크, GLN인터내셔널 등 3개사가 새롭게 회원사로 참여했다고 6일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 대표 생활 금융 플랫폼 '하나머니'에 하나손해보험, 핀크, GLN인터내셔널 등 3개사가 새롭게 회원사로 참여했다고 6일 밝혔다. [사진=하나금융그룹]2026.04.06 dedanhi@newspim.com

하나머니는 이를 통해 ▲환전 ▲결제 ▲투자 ▲보험 ▲자산관리 등 생활 밀착형 금융 서비스를 하나의 앱을 통해 이용할 수 있다.

하나손해보험의 참여로 손님들은 '보험머니 쌓기' 등 풍성한 이벤트와 혜택을 제공받으며 다양한 보험상품을 간편하게 가입할 수 있다. 해외여행보험, 골프보험, 윈데이(운전자·자동차) 보험 등 실생활과 연계된 상품 라인업이 강화되며, 핀크의 합류로 손님들은 대출 비교 서비스와 금융위원회 혁신금융서비스로 지정된 온투업(온라인투자연계금융업) 상품 비교·추천 서비스를 이용할 수 있다.

GLN인터내셔널은 글로벌 QR결제 및 출금 서비스를 제공해 해외 이용 편의성을 높인다. 트래블로그의 58종 통화 무료 환전 혜택과 연계해 전 세계 어디서나 스마트폰 하나로 간편하게 결제할 수 있는 환경을 구축하게 된다.

하나금융그룹 관계자는 "하나머니는 출시 이후 손님 중심의 끊임없는 혁신을 통해 대한민국 최고의 생활 금융 플랫폼으로 성장해왔다"며 "앞으로 9개사의 시너지를 바탕으로 환전·보험·결제·투자 등 손님의 금융 여정을 함께하는 금융 파트너가 되겠다"고 밝혔다.

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