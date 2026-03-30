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하나금융, 12억원 초과 주택 역모기지론 가입대상 넓힌다

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하나더넥스트 내집연금 서비스...내달 확대 개편

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나금융그룹은 12억원 초과 주택을 보유 중인 만 55세 이상의 시니어 손님들을 위한 역모기지론 상품 '하나더넥스트 내집연금(이하 내집연금)'의 서비스 범위를 다음달 1일부터 확대 개편한다고 30일 밝혔다.

[이미지= 하나금융]

금융권 최초이자 유일한 12억원 초과 주택 역모기지론 '내집연금'은 시니어 세대의 최대 고민인 은퇴 후 소득 절벽과 거주 안정성을 동시에 해결하기 위해 하나은행과 하나생명이 공동 개발한 민간 주택연금 상품이다. '내집연금'에 가입한 손님은 하나은행에 보유하던 주택을 신탁하고 하나생명을 통해 매월 연금을 지급받게 된다.

이번 서비스 확대 개편의 가장 큰 특징은 가입 대상의 확대다. 종전에는 재건축ㆍ재개발을 추진 중인 단지에서 사업단계가 조합설립인가 및 사업시행인가 단계에 있는 주택은 신탁 설정으로 조합원 자격을 상실해 상품 가입이 어려웠다.

이를 보완하기 위해 조합설립인가 또는 사업시행인가 단계의 재건축ㆍ재개발 주택을 보유한 손님이 '내집연금'에 가입할 경우 근저당권 방식을 일정기간 동안 예외 적용함으로써, 조합원 자격을 유지할 수 있도록 했다. 주택이 완공되어 등기 이전까지 완료된 후에는 담보 설정을 신탁 방식으로 전환하면 된다.

또한 기존 가입 손님의 담보 주택이 재건축ㆍ재개발 사업 추진으로 조합설립인가 단계에 진입한 경우에도, 손님의 조합원 자격이 유지될 수 있도록 일정기간 동안 담보 설정을 신탁 방식에서 근저당권 방식으로 전환할 수 있도록 해 서비스 실용성과 편의성을 한층 높였다.

이와 함께 손님이 받는 연금 수령액도 다양화해 선택의 폭을 넓혔다. 손님의 소득ㆍ자산 수준에 따라 매월 받는 연금 수령액을 맞춤 설정할 수 있도록 총 연금 수령 가능액(현재가치 기준)을 15억원 단일 한도에서 다섯가지(5억원, 7억원, 10억원, 13억원, 15억원) 유형으로 확대했다.

이를 통해 매월 받는 연금액을 적은 금액으로 신청하면 잔여 재산을 더 많이 상속할 수 있고, 반대로 매월 받는 연금액을 높이면 더욱 풍족한 노후 생활을 보장받을 수 있어 손님의 다양한 니즈를 충족할 수 있도록 개편했다.

하나금융그룹 관계자는 "재건축ㆍ재개발 주택 보유자 등 더욱 많은 시니어 손님들의 안정적인 거주를 보장하고, 든든한 현금흐름으로 미래를 준비하실 수 있도록 '내집연금' 서비스를 확대 개편했다"며, "앞으로도 시니어 세대의 성공적인 노후 해결책을 위한 포용적 시니어금융 모델을 지속적으로 확장해 나가겠다"고 말했다.

romeok@newspim.com

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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