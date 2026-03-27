하나금융그룹, '찾아가는 시니어 디지털 금융교육' 실시

고령층 디지털 금융 접근성 제고, 안전한 노후 자산관리 지원 목표

강사진이 현장 찾아 실습 중심의 체계적 교육 제공

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 전국의 노인복지관 및 노인교실 등을 대상으로 '찾아가는 시니어 디지털 금융교육'을 실시한다고 27일 밝혔다.

사진은 하나은행 본점. [사진=하나은행]

'찾아가는 시니어 디지털 금융교육'은 디지털 금융 환경에 익숙지 않은 고령층 손님의 디지털 금융 접근성을 높이고, 안전한 노후 자산관리를 지원하기 위해 마련된 하나금융그룹의 대표 포용금융 프로그램이다.

지난해에는 수도권 소재 20개 기관에서 총 35회의 교육을 진행해 약 2500여 명의 시니어 손님의 디지털 금융 이해도와 활용 역량을 높였다. 올해는 교육 대상을 전국 80개 기관으로 확대하고, 전문 이론 강사 1인과 실습 보조강사 2인으로 구성된 강사진이 현장을 찾아 실습 중심의 체계적인 교육을 제공할 예정이다.

교육 과정은 '노후 자산관리 교육'과 '디지털 금융 교육'으로 구성된다.

노후 자산관리 교육에서는 ▲주택연금 등 보유자산 활용 방안 ▲고령자 우대 금융상품 안내 ▲온라인 재무진단 및 금융상품 비교 실습 ▲금융사기 유형 및 예방·대응 방법 등을 중심으로 시니어 맞춤형 자산관리 교육을 진행한다.

디지털 금융 교육은 ▲모바일 뱅킹 앱 '하나원큐'를 활용한 송금·조회·공과금 납부 등 실습 ▲생활 편의앱 활용 교육 ▲생성형 AI 활용법 등 최신 디지털 환경을 반영한 교육을 제공한다. 또한, 스마트폰 보안 설정 실습을 통해 금융사기 예방 역량도 함께 강화할 계획이다.

하나금융그룹 ESG기획팀 관계자는 "이번 시니어 디지털 금융교육은 금융 접근성 확대와 금융사기 예방을 통해 시니어 손님의 안전한 금융생활을 지원하기 위한 포용금융 실천의 일환"이라며 "앞으로도 디지털 소외 해소와 금융 역량 강화를 위한 맞춤형 교육을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com