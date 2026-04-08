하나금융그룹, '하나 행복드림 버스' 확대…시니어 금융 접근성 향상

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹이 8일 시니어 취약계층 대상 하나 행복드림 버스 서비스를 확대한다.
- 지난 3월 선보인 버스는 경로당 등을 찾아 자산관리와 금융사기 예방 등을 원스톱 제공한다.
- 퇴직 임직원 재채용으로 운영하며 공연과 강연 등 고령자 보호를 강화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
1:1 자산관리·상속 상담·금융사기 예방교육, 토탈케어 제공
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 시니어·금융 취약계층 손님의 금융 접근성 향상과 복리 증진을 위해 선보인 찾아가는 라이프 토탈케어 솔루션 '하나 행복드림 버스'의 서비스를 확대한다고 8일 밝혔다.
'하나 행복드림(Dream) 버스'는 하나금융그룹이 포용금융의 일환으로, 이동 및 정보 접근에 어려움을 겪는 시니어·고령 취약계층 손님을 위해 전국 시니어타운, 노인복지관, 요양시설, 경로당 등을 금융 전문가가 직접 전용 미니버스로 찾아가는 현장 밀착형 금융 서비스다.
하나금융그룹은 '하나 행복드림(Dream) 버스'를 통해 ▲전문가와의 1:1 자산관리 ▲상속·증여 상담 ▲보이스피싱 등 금융사기 예방교육 ▲웃음치료, 건강관리 등 비금융케어 ▲AI 디지털금융 체험 등 시니어의 삶에서 반드시 필요한 토탈케어를 원스톱으로 제공한다.
또한, 전국 각지의 시니어·고령 취약계층을 위한 공연, 강연 및 단체연수를 정기적으로 운영해 그룹 차원의 고령자 보호를 강화해 나갈 예정이다.
'하나 행복드림(Dream) 버스'는 관계사인 하나은행에서 PB센터장, 지점장 등을 지낸 퇴직 임직원을 재채용해 운영한다. 이를 통해 금융 전문가들의 축적된 노하우와 전문성이 시니어 토탈케어 전반에 자연스럽게 스며드는 것은 물론, 새로운 일자리 창출이라는 사회적 가치도 함께 실현할 것으로 기대된다.
dedanhi@newspim.com