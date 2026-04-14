하나금융그룹, 생산적 금융 실행력 강화 위한 '생산적 금융 아카데미' 신설

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹이 14일 생산적 금융 아카데미를 신설한다.
- 기존 교육 프로그램을 확대·개편해 전문 인력 양산을 목표로 한다.
- 산업연구원과 업무협약을 맺고 산업 이해를 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 생산적 금융의 실행력 강화를 위해 기존 교육 프로그램을 확대·개편한 '생산적 금융 아카데미'를 신설한다고 14일 밝혔다.
하나은행 하나금융연구소를 중심으로 추진되는 이번 '생산적 금융 아카데미'는 하나금융그룹이 추진하는 '하나 모두 성장 프로젝트'의 안정적인 이행을 뒷받침하기 위한 목적으로, 산업에 대한 이해와 금융 실행 역량을 겸비한 생산적 금융 전문 인력 양산을 목적으로 상반기 중 신설할 예정이다.
하나금융연구소는 그동안 그룹 내 생산적 금융을 담당하는 심사역, RM, IB, VC 담당 직원 등을 대상으로 '테마별 맞춤형 세미나' 등 다양한 교육 프로그램을 운영해 왔다. 이번 개편을 통해 기존 교육 프로그램을 유기적으로 연계하고 확대해 보다 체계적인 연수 프로그램으로 발전시킬 계획이다.
하나금융연구소는 '생산적 금융 아카데미'를 통해 하나금융그룹 내 하나은행 하나금융연구소, 하나증권 리서치센터, 하나금융티아이 하나금융융합기술원 등 연구조직이 축적해 온 연구 역량을 교육 과정에 적극 반영해 산업별 기회요인과 리스크에 대한 이해를 높일 예정이다.
아울러, 하나금융연구소는 오는 4월 말 '산업연구원(KIET)'과 업무협약을 맺고, 산업별 심층 분석과 정책 연구 성과를 교육 과정에 반영할 계획이다. 이를 통해 산업에 대한 보다 심층적인 이해를 기반으로 실질적인 금융 지원 역량을 지속적으로 제고해 나갈 예정이다.
dedanhi@newspim.com