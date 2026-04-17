[프로배구] 안혜진, 음주운전 적발...GS칼텍스 "상응하는 조치" 사과문

지난 시즌 끝으로 FA 자격 취득…계약·커리어 악영향 불보듯

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = GS칼텍스의 세터 안혜진이 시즌 종료 직후 음주운전에 적발됐다. 구단은 곧바로 사실을 공개하고 고개를 숙였다.

GS칼텍스는 17일 구단 공식 SNS를 통해 "안혜진 선수의 음주운전 사실을 확인하고 무거운 책임감과 함께 팬 여러분께 이를 알려드린다"며 "음주운전은 어떠한 이유로도 용납될 수 없는 행위다. 팬 여러분께 심려를 끼쳐드린 데 대해 깊은 유감을 표하고 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = GS칼텍스 세터 안혜진. [사진=KOVO] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com

안혜진은 지난 5일 막을 내린 여자부 챔피언결정전에서 세터로 맹활약하며 GS칼텍스의 우승을 이끈 주역으로 최근에는 여자 국가대표팀 명단에도 이름을 올렸던 터라 충격이 더 크다.

구단 설명에 따르면 안혜진은 최근 음주 상태로 차량을 운전한 사실이 적발돼 이를 경찰에 신고했다. GS칼텍스는 해당 사실을 확인한 즉시 한국배구연맹(KOVO)에 통보했고 "V리그 규정에 따른 징계 절차가 진행될 수 있도록 협조를 요청했다"고 전했다. KOVO 규정상 음주운전 적발 선수에게는 최소 '경고'에서 최대 '제명'까지 징계가 가능하며 최대 500만원의 제재금이 함께 부과될 수 있다. 연맹은 "방금 구단으로부터 신고를 접수해 상벌위원회 소집을 준비 중"이라며 "다음 주 초쯤 상벌위를 여는 방향으로 검토하고 있다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = GS칼텍스 사과문. [사진=GS칼텍스 SNS] [한국배구연맹 2026.04.17 psoq1337@newspim.com

GS칼텍스는 "이번 사안의 경위를 면밀히 파악해 이에 상응하는 조치를 취할 것"이라며 "재발 방지를 위해 선수단 및 구단 관계자에 대한 교육과 관리 체계를 다시 살펴보고 정비하겠다"며 구단 차원의 추가 징계도 예고했다. 이어 "팬 여러분께 심려와 실망을 끼쳐드린 점에 대해 다시 한 번 깊이 사과드린다"고 거듭 고개를 숙였다.

안혜진은 2016-17시즌 신인 드래프트 1라운드 3순위로 GS칼텍스에 입단한 뒤 팀의 주전 세터로 성장해 리그 정상급 세터로 자리매김했다. 이번 시즌에도 정규리그·플레이오프·챔피언결정전을 통틀어 안정적인 경기 운영을 보여주며 통합 우승에 앞장섰다. 지난 시즌을 끝으로 자유계약선수(FA) 자격을 취득했지만 음주운전 적발로 운신의 폭이 극도로 좁아졌다. 원소속팀 GS칼텍스를 제외한 나머지 구단에서 영입을 제의하기 어려워졌다. 상벌위 징계 수위와 구단 자체 징계 결과에 따라 국가대표팀 합류 여부 등 커리어에 상당한 악영향을 피하기 어렵게 됐다.

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