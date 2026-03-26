[프로배구] 막을 수 없는 지젤의 강타... GS칼텍스, 100% 확률 잡았다

여자부 플레이오프 1차전 승리 팀이 모두 챔피언결정전 진출
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 여자 프로배구 GS칼텍스가 주포 지젤 실바(등록명 실바)의 압도적인 득점력을 앞세워 플레이오프 기선 제압에 성공했다.
GS칼텍스는 26일 수원체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 플레이오프(3전 2승제) 1차전에서 현대건설을 세트스코어 3-1(25-21 21-25 25-23 25-16)로 꺾었다.
이로써 GS칼텍스는 오는 28일 장충체육관에서 열리는 2차전에서 승리할 경우 2020-2021시즌 이후 5년 만에 챔피언결정전에 진출하게 된다.
역대 여자부 플레이오프 19차례에서 1차전 승리 팀이 모두 챔피언결정전에 진출했다는 점에서 GS칼텍스는 유리한 고지를 점했다.
이날 경기의 주인공은 단연 실바였다. 실바는 공격 성공률 50%에 달하는 높은 효율 속에 40점을 몰아치며 팀 승리를 이끌었다. 준플레이오프에서 42점을 기록한 데 이어 포스트시즌 두 경기 연속 40점 이상을 올리는 괴력을 선보였다.
반면 현대건설은 카리 가이스버거(등록명 카리·19점), 자스티스 야우치(등록명 자스티스·16점), 이예림(10점)이 고르게 득점했지만, 실바의 폭발적인 화력을 막지 못했다. 특히 승부처였던 3세트에서 흐름을 내준 것이 뼈아팠다.
경기 초반부터 치열한 접전이 펼쳐졌다. 1세트 중반까지 양 팀은 팽팽한 흐름을 이어갔지만, GS칼텍스가 뒷심에서 앞섰다. 17-17 동점에서 상대 범실과 실바의 강타로 점수를 벌린 뒤, 유소연의 득점으로 세트를 마무리했다. 실바는 1세트에서만 10점을 올리며 기선을 제압했다.
하지만 현대건설도 쉽게 물러서지 않았다. 2세트에서는 카리를 중심으로 공격이 살아났고, 24-21 상황에서 이예림이 긴 랠리 끝에 퀵오픈으로 마무리 지으며 1-1 균형을 맞췄다.
승부의 분수령은 3세트였다. GS칼텍스는 초반 5점 차까지 뒤지며 어려움을 겪었지만, 유서연의 서브로 흐름을 바꿨다. 이후 야금야금 따라가전 GS칼텍스는 17-19에서 오세연의 블로킹과 이예림의 범실로 19-19 균형을 맞췄다.
이어 실바와 레이나 도코쿠(등록명 레이나)의 활약을 앞세워 역전에 성공했다. 22-21 상황에서 실바가 서브 에이스를 꽂으며 승기를 잡았고, 이어 백어택으로 세트를 마무리하며 2-1로 앞서 나갔다.
상승세를 탄 GS칼텍스는 4세트에서 완전히 경기를 장악했다. 초반부터 서브와 블로킹이 살아나며 점수 차를 벌렸고, 중반에는 19-10까지 달아나며 승부를 사실상 결정지었다. 교체로 투입된 김미연까지 득점에 가세하며 흐름을 이어갔고, 현대건설의 추격을 허용하지 않은 채 경기를 마무리했다.
wcn05002@newspim.com