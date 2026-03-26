[프로배구] 챔프전 앞둔 도로공사, 김종민 감독에 결별 통보

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국도로공사 여자배구가 김종민 감독 없이 챔피언결정전에 나서게 됐다. 구단이 계약 만료를 이유로 챔프전 직전 사실상 결별을 통보한 것으로 알려졌다.
도로공사 구단은 최근 김종민 감독에게 "계약 연장은 어렵다"며 2025-2026시즌 챔피언결정전에서도 팀을 지휘하지 않게 될 것이라고 알렸다. 김 감독의 현 계약은 오는 31일 종료된다. 구단은 계약 만료를 앞두고 재계약을 추진하지 않기로 하면서 정규리그 1위를 달성한 시즌에 감독과의 결별 수순을 밟게 됐다.
2016년 3월 도로공사 지휘봉을 잡은 김 감독은 10년 동안 팀을 이끌며 2017-2018시즌 정규리그 1위·챔프전 우승으로 통합우승, 2022-2023시즌 플레이오프를 거친 '리버스 스윕 우승' 등을 달성했다.
올 시즌에도 외국인 공격수 모마 바소코와 타나차, 강소휘로 이어지는 삼각편대를 앞세워 10연승을 질주하며 정규리그 1위를 조기 확정하고 챔프전에 직행했다. 도로공사는 다음 달 1일부터 현대건설-GS칼텍스 플레이오프 승자와 5전 3승제 챔프전을 치른다. 도로공사는 챔피언결정전을 김영래 수석코치 감독대행 체제로 치를 가능성이 높다.
구단이 김 감독과 재계약을 하지 않은 배경에는 코치 폭행 의혹과 관련한 법적 절차도 영향을 미친 것으로 전해졌다. 김 감독은 2024년 말부터 2025년 초 사이 구단 숙소 감독실 등에서 팀 코치 A씨에게 리모컨을 던지고 목 부위를 미는 등 폭행·폭언을 했다는 혐의로 고소돼 조사와 징계 절차를 밟아 왔다. 스포츠윤리센터 조사 과정에서 김 감독은 "리모컨을 책상에 던진 적은 있다"고 일부 사실을 인정하면서도, 의도적인 폭행은 아니라는 취지로 반박한 바 있다. 도로공사 입장에선 감독이 법적 공방을 진행 중인 상황이 부담 요인으로 작용했다는 평가다.
다만 정규리그 1위를 이끈 감독과의 결별 시점과 방식은 논란을 피하기 어려울 전망이다. 챔프전을 일주일여 앞둔 시점, 포스트시즌 미디어데이에서 각오를 밝힌 지 닷새 만에 재계약 포기를 통보했다는 점에서 배구계 통상 관행과는 거리가 있다는 지적이다. 김 감독은 지난 20일 열린 포스트시즌 미디어데이 행사에도 참석해 챔프전을 앞둔 각오까지 밝혔다.
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