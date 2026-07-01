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2026.07.01 (수)
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[채권/외환] 美 고용 호조에 국채금리·달러 동반 상승…엔화 40년 만에 최저, 日 개입 경계감

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AI 핵심 요약

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  • 미국이 30일 노동시장 지표 호조로 국채금리와 달러를 끌어올리며 연준 추가 금리 인상 기대를 키웠다.
  • 달러 강세로 엔화는 1986년 이후 최저인 162엔대를 돌파해 일본 정부의 외환시장 재개입 가능성이 다시 주목받고 있다.
  • 미·일 금리차와 캐리트레이드 확대 속에 달러 강세와 엔화 약세가 이어지며 유로·파운드·비트코인·원화도 달러 강세 영향권에 들었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

10년물 4.41%…9월 금리 인상 기대 확대
달러 강세에 엔화 162엔 돌파…日 개입 가능성 주목

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률과 달러화가 30일(현지시간) 동반 상승했다. 시장 예상치를 웃돈 미국 노동시장 지표가 연방준비제도(Fed)의 추가 금리 인상 가능성을 키운 가운데 엔화는 1986년 이후 약 40년 만의 최저 수준으로 떨어지며 일본 정부의 외환시장 개입 가능성도 다시 부각됐다.

투자자들은 이번 주 발표될 미국 비농업부문 고용보고서와 미국·이란 평화협상 진전 여부를 주시하고 있다.

카타르 정부 관계자는 이날 도하를 방문한 미국 고위 특사들이 이란과 고위급 회담을 열지 않을 것이라고 밝혔다. 이에 따라 이란 전쟁의 장기적인 종식과 호르무즈 해협 정상화 협상이 예상보다 지연될 수 있다는 우려가 커졌다.

미국 달러화와 일본 엔화 [사진=블룸버그]

미 노동부가 발표한 5월 구인·이직보고서(JOLTS)에 따르면 구인 건수는 전월보다 9000건 증가한 759만4000건으로 집계됐다. 이는 시장 예상치인 730만건을 웃도는 수준이다.

지표 발표 직후 국채 금리는 상승폭을 확대했다. 이번 JOLTS는 이번 주 노동시장 지표의 첫 신호탄으로, 시장의 관심은 오는 3일 발표되는 6월 비농업부문 고용보고서에 집중되고 있다.

10년물 4.41%…9월 금리 인상 기대 확대

미국 10년물 국채 수익률은 이날 전장보다 4bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.414%를 기록했다. 월간 기준으로는 최근 3개월간 이어진 상승세가 마무리될 것으로 예상되지만 분기 기준으로는 3분기 연속 상승세를 이어갈 전망이다.

30년물 국채 수익률도 4.1bp 오른 4.901%를 기록했고, 연준 정책에 가장 민감한 2년물 국채 수익률은 2bp 상승한 4.129%를 나타냈다. 2년물은 월간 기준으로 4개월 연속 상승하며 2022년 이후 가장 긴 상승 흐름을 이어갈 것으로 예상된다.

2년물과 10년물 국채 금리차는 28.3bp의 플러스를 기록해 경기 확장 기대가 유지되고 있음을 시사했다.

클리블랜드 연방준비은행의 베스 해맥 총재는 "인플레이션 압력이 충분히 완화되지 않는다면 추가 금리 인상을 지지할 수 있다"고 밝혀 연준의 매파적 기조를 재확인했다.

CME 페드워치에 따르면 시장은 연준이 7월 회의에서 금리를 25bp 이상 인상할 가능성을 33.7%, 9월 회의에서는 66.9%로 반영하고 있다.

달러 강세에 엔화 162엔 돌파…日 개입 가능성 주목

미국 금리 상승은 미 달러의 강세로 이어졌다.

달러는 장중 한때 162.66엔까지 오르며 엔화를 1986년 이후 가장 낮은 수준으로 밀어냈고, 달러·엔 환율은 162.59엔으로 0.4% 상승했다.

가타야마 사쓰키 일본 재무상은 "정부는 언제든 적절하게 대응할 준비가 돼 있다"고 밝혔지만 직접적인 시장 개입 가능성을 강하게 시사하지는 않았다.

모간스탠리의 제임스 로드 외환·신흥시장 전략 책임자는 "미국과 다른 주요국 간 성장률 격차가 확대되면서 달러 강세가 이어지고 있다"며 "AI 기대감에 따른 미국 증시 강세와 자금 유입도 미국 예외주의를 강화하며 달러를 지지하고 있다"고 분석했다.

그는 다만 "시장은 연준의 추가 긴축 가능성을 지나치게 반영하고 있다"며 "미국 물가가 연준 전망보다 더 빠르게 둔화될 경우 실제 추가 금리 인상 가능성은 낮아질 수 있다"고 전망했다.

달러인덱스(DXY)는 101.17로 0.03% 상승했으며, 2분기 상승률은 약 1.3%를 기록할 것으로 예상된다.

일본은행(BOJ)의 금리 인상에도 미·일 금리 차가 크게 유지되면서 엔화를 빌려 고금리 자산에 투자하는 캐리트레이드도 계속 확대되고 있다. 달러는 이번 분기 엔화 대비 2.45% 상승하며 4분기 연속 상승세를 이어갈 전망이다.

일본 정부는 지난 4~5월 11조7000억엔 규모의 외환시장 개입을 단행했지만 효과는 오래가지 못했다.

MUFG의 리 하드먼 선임 외환전략가는 "일본 당국이 결국 다시 개입할 것으로 보지만 지난 개입이 추세를 바꾸지 못한 만큼 이전보다 신중해졌을 가능성이 있다"고 말했다.

한편 유로화는 1.1422달러로 소폭 상승했고, 파운드화는 1.3256달러로 약보합을 나타냈다. 비트코인은 3.12% 하락한 5만8342달러에 거래되며 지난주 저점인 5만8076달러를 다시 시험하고 있다.

달러/원 환율은 한국 시간 7월 1일 오전 7시 기준 1547.50원으로 전장 대비 0.39% 상승했다.

koinwon@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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