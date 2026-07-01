[오늘날씨] 제주·남부 장마 시작…최고 180mm 이상 폭우

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제주도 산지 180mm 이상

서울 최저 22도·한낮 33도

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일인 1일은 전국이 흐리고 제주도와 남부지방은 최대 180mm에 이르는 장맛비가 쏟아지겠다.

1일 기상청에 따르면 이날 전북 남부와 전남권, 경북권 남부, 경남권, 제주도를 중심으로 비가 내릴 전망이다. 수도권 북부와 강원도 일부에서는 곳에 따라 오후부터 소나기가 올 전망이다.

본격적인 장마가 시작되자 서울 영등포구 여의도 거리에서 시민들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

예상 강수량은 제주도 50∼180mm, 전남 남부 20∼80mm, 광주·전남북부 5∼40mm, 부산·경남 남해안 5∼40mm, 전북 남부·울산·경남내륙·대구·경북 남부 5∼20mm다. 소나기가 내리는 서울·인천·경기 북부의 예상 강수량은 5∼60mm, 강원 중·북부 내륙은 5∼40m다.

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 22도 ▲인천 22도 ▲수원 22도 ▲춘천 20도 ▲강릉 20도 ▲청주 22도 ▲대전 21도 ▲전주 21도 ▲광주 21도 ▲대구 20도 ▲부산 20도 ▲울산 19도 ▲제주 22도다.

최고기온은 ▲서울 33도 ▲인천 31도 ▲수원 31도 ▲춘천 33도 ▲강릉 32도 ▲청주 32도 ▲대전 32도 ▲전주 30도 ▲광주 29도 ▲대구 28도 ▲부산 25도 ▲울산 25도 ▲제주 26도다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '보통'에서 '좋음'으로 예상된다.

바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~2.0m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.

lahbj11@newspim.com