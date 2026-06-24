정부, '무더위쉼터'·'119폭염구급대' 등 혁신서비스로 선정

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

행안부, '알려드림 혁신서비스-폭염 대비 편' 선정 발표

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 무더위쉼터, 119 폭염구급대, 온열질환 발생 예측정보 서비스를 '알려드림 혁신서비스-폭염 대비 편'으로 선정해 발표했다고 24일 밝혔다.

기상청에 따르면 올해 6~8월 평균기온이 평년보다 높을 확률이 50~60%에 달하는 것으로 전망되면서 온열질환 예방과 폭염 대응의 중요성이 커지고 있다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

먼저 행정안전부는 전국 행정복지센터와 도서관, 금융기관 등을 무더위쉼터로 운영하고 있다. 무더위쉼터는 누구나 무료로 이용할 수 있으며 폭염특보가 발효되면 운영시간을 연장하는 등 탄력적으로 운영된다.

특히 고령층과 만성질환자 등 폭염 취약계층의 건강 보호에 중요한 역할을 하고 있으며, 최근에는 공원 내 독서와 휴식이 가능한 북카페형 스마트쉼터도 확대 운영되고 있다. 이용자는 안전디딤돌 앱이나 네이버·카카오맵, 티맵 등에서 '무더위쉼터'를 검색해 가까운 시설을 확인할 수 있다.

소방청은 폭염으로 인한 온열질환에 신속히 대응하기 위해 전국적으로 '119 폭염구급대'를 운영 중이다.

구급차와 소방차에는 얼음조끼와 얼음팩 등 응급처치 장비가 비치돼 있으며, 현장에서 즉시 체온을 낮추는 응급조치를 실시한다. 올해는 폭염 발생 지역과 온열질환 발생 양상에 대한 인공지능(AI) 분석 결과를 활용해 보다 효율적인 대응체계도 구축했다.

응급상황이 아니더라도 어지럼증이나 근육경련 등 온열질환이 의심될 경우 119를 통해 24시간 의료상담과 병원 안내를 받을 수 있다. 전화뿐 아니라 문자메시지와 119 신고 앱을 통한 상담도 가능하다.

기상청과 질병관리청은 온열질환 발생 위험을 사전에 알려주는 '온열질환 발생 예측정보 서비스'도 운영하고 있다.

이 서비스는 최근 11년간의 기상자료와 온열질환 발생 통계를 분석해 개발한 AI 기반 예측모델을 활용한다. 당일부터 3일 후까지의 온열질환 발생 위험도를 4단계로 구분해 제공하며, 기상청 날씨누리와 질병관리청 건강위해통합정보시스템에서 9월 말까지 확인할 수 있다.

행정안전부는 이번 혁신서비스 소개를 통해 국민들이 폭염 대응 공공서비스를 적극 활용하고 건강 피해를 예방할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이병철 행정안전부 참여혁신국장은 "폭염은 국민의 건강과 생명을 위협하는 대표적인 기후재난"이라며 "'알려드림, 혁신서비스'가 국민이 안전한 여름을 보내는 데 도움이 되길 바라며, 앞으로도 생활밀착형 서비스를 지속적으로 발굴하고 적극적으로 알려 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com