공공 AI가 여는 행정혁신…행안부, 첫 '공공 AI 박람회' 개최

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23~24일 킨텍스, 52개 기업 총결집

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 인공지능(AI)을 기반으로 한 행정혁신과 국내 AI 산업 육성을 위해 첫 공공 AI 박람회를 개최한다.

행정안전부는 23일부터 24일까지 이틀간 경기 고양시 킨텍스에서 '2026 공공 AI 박람회(KPAIX 2026)'를 개최한다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 박람회는 기존 디지털정부를 넘어 인공지능이 중심이 되는 'AI 민주정부' 구현을 목표로 공공 분야 AI 혁신 성과를 공유하고, 이를 국내 AI 산업 성장으로 연결하기 위해 마련됐다.

특히 정부 핵심 국정과제인 '공공 AI 시장 확대를 통한 국내 AI 기업 성장'을 지원하는 산업 박람회 성격으로, 정부와 기업, 국민이 함께 AI 행정의 미래를 체험하는 장이 될 전망이다.

개막식에서는 행정안전부를 비롯해 재정경제부, 과학기술정보통신부, 외교부, 산업통상부 등 5개 부처가 참여하는 '범부처 K-AI Gov 얼라이언스' 협약식이 진행된다.

정부는 이번 협약을 통해 범정부 협력체계를 구축하고 공공 분야 AI 도입을 확대하는 한편, 국내 AI 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 적극 지원할 방침이다.

기조강연은 KAIST 정재승 교수가 맡아 '인공지능으로 국민 서비스의 차원을 높이다'를 주제로 AI 기술이 가져올 공공서비스 혁신과 미래상을 제시한다.

전시관에는 삼성SDS, LG CNS, 네이버클라우드, 카카오 등 국내 대표 AI 기업과 앨리스그룹, 코딧 등 혁신 스타트업을 포함한 52개 기업이 참여한다.

전시관은 AI 솔루션존, 재해복구(DR)존, AI 플랫폼·클라우드존, 스타트업 혁신기술존 등으로 구성돼 행정업무 자동화부터 AI 기반 재난 대응 시스템까지 다양한 공공 AI 기술을 선보인다.

행사 기간 동안 공공 AX 혁신기술 포럼, 재해복구 기술 포럼, AI 스타트업 세미나도 함께 열린다. 또 수요기관과 기업을 연결하는 비즈니스 매칭 상담부스를 운영해 2027년도 공공사업 참여 기회를 제공하고 실질적인 산업 활성화를 지원할 예정이다.

이와 함께 세르비아, 인도네시아, 라오스 등 해외 관계자가 참여하는 글로벌 공공 AI 포럼과 지방정부 AI 혁신사례 공유 포럼, AI 챔피언 해커톤, 중앙·지방정부 정보화책임관(CIO) 협의회 등 다양한 프로그램도 마련된다.

국민들이 AI 정부를 쉽게 이해할 수 있도록 외국인, 청년, 학생 등을 대상으로 맞춤형 도슨트 투어도 운영한다. 참가자들은 투어 이후 AI 민주정부 관련 정책 제안을 제출할 수 있으며, 정부는 이를 향후 정책 수립에 반영할 계획이다.

김민재 행정안전부 차관은 "이번 박람회는 AI이 단순한 도구를 넘어 국민의 삶을 바꾸는 행정의 핵심 인프라가 되는 전환점이 될 것"이라며 "공공 AI 시장의 확대를 통해 정부가 인공지능 기술의 시험대(테스트베드)가 됨으로써 국내 AI 시장의 성장을 견인하고, 아울러 세계가 부러워하는 AI 민주정부를 완성해 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com