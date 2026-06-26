대전·세종·충남, 주말 30도 안팎 더위…아침 안개 주의

AI 핵심 요약beta
- 대전지방기상청은 26일 대전세종충남의 맑고 더운 날씨를 예보했다
- 27일에는 대전세종홍성 낮 최고기온이 31도 등으로 더 오르겠다
- 28일과 29일도 맑거나 구름 많은 가운데 낮 27~32도로 초여름 더위가 이어지겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 6월 마지막 주말 대전·세종·충남은 대체로 맑은 가운데 낮 기온이 30도 안팎까지 오르며 덥겠다.
26일 대전지방기상청에 따르면 이날 대전·세종·충남은 대체로 맑겠고 낮 최고기온은 대전 29도, 세종 28도, 홍성 28도 등 26~29도로 예보됐다.
27일부터는 낮 기온이 더 오르겠다. 27일 아침 최저기온은 16~19도, 낮 최고기온은 대전·세종·홍성 모두 31도 등 28~31도 분포를 보이겠다.
토요일인 28일도 대체로 맑다가 오후에 가끔 구름이 많겠다. 아침 최저기온은 17~19도, 낮 최고기온은 대전 32도, 세종 32도, 홍성 31도 등 27~32도까지 오르겠다.
일요일인 29일은 가끔 구름이 많겠고 아침 최저기온은 17~19도, 낮 최고기온은 27~31도로 예상된다.
nn0416@newspim.com