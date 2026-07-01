서울시, 폐업 소상공인 대상 치유농업 프로그램 운영

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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시농업기술센터·서울신용보증재단은 폐업 소상공인의 심리 회복을 지원하기 위해 '2026년 하반기 소상공인과 함께하는 치유농업 프로그램'을 운영한다고 1일 밝혔다.

프로그램은 오는 15일부터 9월 16일까지다. 이번 프로그램은 서울시에서 사업장을 운영하다 폐업한 소상공인이라면 누구나 참여할 수 있으며, 교육비 및 재료비는 전액 무료다. 하반기 프로그램은 2회차(7월 15일, 9월 16일), 총 40명 규모로 운영된다.

[사진=서울시]

서울시농업기술센터는 치유농업 프로그램 기획과 운영을 담당하고, 서울신용보증재단은 참여자 모집과 홍보를 맡아 각 기관의 전문성을 결합한 프로그램을 제공한다.

이번 사업은 폐업 과정에서 자존감 상실, 우울감, 불안장애 등을 겪는 소상공인의 '마음 건강 회복'에 초점을 맞췄다.

참가자들은 ▲치유농장의 숲길을 오감으로 느끼며 걷는 '느리게 걷기' ▲몸의 긴장을 완화하고 호흡에 집중하는 '마음 챙김 명상' ▲꽃과 식물을 직접 만지며 나를 위한 '꽃바구니 만들기' ▲참여자들이 사업을 운영하며 느꼈던 성공과 성취 순간을 함께 돌아보는 '성공·성취 경험 나누기' 등에 참여한다.

조상태 서울시농업기술센터 소장은 "치유농업은 자연과의 교감을 통해 몸과 마음의 건강을 회복하는 활동"이라며 "폐업으로 지친 소상공인들이 이번 프로그램을 통해 자신을 돌보고 다시 시작할 힘을 얻는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

100wins@newspim.com