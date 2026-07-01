전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.01 (수)
KYD 디데이
부동산 정책

속보

더보기

9개월 만에 ′LH 사장′ 선임 재개되나…혁신안·도심 주택공급 '분수령'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부가 1일 도심 주택 6만가구 공급을 발표했으나
  • LH 사장 공백 장기화로 핵심 공공부지 사업이 초기 단계에 머물렀다
  • 공공기관운영위원회에서 LH 사장 선임 시점이 공급 속도전의 분수령이 될 전망이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공급 청사진은 나왔지만…남은 것은 실행력
사장 선임이 변수…공급 속도전 시험대

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 정부가 올해 1월 발표한 '1·29 도심 주택공급 확대 및 신속화 방안'을 통해 태릉CC와 용산 캠프킴, 노후 공공청사 복합개발 등 수도권 핵심 공공부지를 활용한 대규모 공급 계획을 내놓은 가운데, 한국토지주택공사(LH) 사장 공백이 장기화되면서 정책 실행력에 대한 우려가 커지고 있다.

단순한 기관장 공석을 넘어 공공 주택공급의 핵심 실행 주체인 LH의 리더십 공백이 장기화되면서 주요 공급사업의 추진 동력이 약화될 수 있다는 지적이다.

정부는 올해 상반기 LH 개혁안을 통해 조직과 기능을 재정비하고 공공주택 공급체계를 손질할 계획이었지만, 신임 사장 선임이 늦어지면서 후속 일정도 불가피하게 지연될 가능성이 커졌다. 이에 따라 공급 계획의 발표보다 개별 사업의 추진 속도와 의사결정이 차질 없이 이어질 수 있을지가 향후 주택 공급정책의 성패를 좌우할 핵심 변수로 꼽힌다.

[AI일러스트 = 최현민 기자]

◆ 공급 청사진은 나왔지만…남은 것은 실행력

1일 업계에 따르면 최근 공공기관운영위원회에서 LH 사장 선임 안건이 상정되지 않은 가운데 이르면 이달 중 차기 회의에서 논의될 것이란 전망이 나온다. 

정부는 올해 초 '1·29 도심 주택공급 확대 및 신속화 방안'을 발표하며 수도권 공공부지와 노후 청사 등을 활용해 약 6만 가구를 공급하겠다는 계획을 내놨다. 핵심 사업으로는 용산국제업무지구와 캠프킴, 태릉CC, 과천 경마장과 방첩사 부지, 노후 공공청사 복합개발 등이 포함됐다.

정부는 해당 사업을 통해 기존 대규모 택지개발보다 공급 속도를 높이고 서울 도심 내 주택 부족을 해소하겠다는 구상을 제시했다. 특히 용산과 태릉CC 등 서울에 위치한  선호 입지에 대규모 물량을 공급하는 만큼 기대감도 컸다.

하지만 발표 이후 실제 사업은 대부분 지구계획 수립과 관계기관 협의, 부지 이전, 각종 영향평가 등 초기 행정절차가 진행되는 단계에 머물러 있다. 정부는 예비타당성조사 면제와 관계부처 협의를 통해 속도를 높이겠다고 밝혔지만, 상당수 사업은 아직 협의 단계에 머물고 있는것으로 알려졌다. 

실제 사업별 후속 절차도 아직 제한적인 수준이다. 태릉CC는 유네스코 세계유산 영향평가 절차를 준비 중이고 캠프킴은 2500가구 공급을 뒷받침하기 위한 제도 정비가 논의되는 단계다. 용산국제업무지구는 공급 물량 확대를 두고 관계기관 협의가 이어지고 있으며, 노후 공공청사 복합개발 역시 대상지별 사업계획을 구체화하는 단계로 알려졌다.

◆ 사장 선임이 변수…공급 속도전 시험대

시장에서는 '사장 공백' 자체보다 새로운 리더십 구축 시기와 공급정책 실행력과 속도감이 얼마나 나타날지 관심이 쏠리고 있다. 

이 과정에서 공급 실행기관인 LH의 리더십 공백이 장기화되면서 정책 추진력에 영향을 미칠 수 있다는 우려가 나온다. 대규모 공급사업은 관계부처와 지방자치단체, 민간사업자 간 조율뿐 아니라 조직 내 인력 배치와 사업 우선순위 결정 등 최고경영자의 판단이 필요한 사안이 적지 않기 때문이다.

LH는 현재 3기 신도시 조성과 공공분양, 매입임대 확대, 노후 공공청사 복합개발, 도심 공공주택사업 등 정부 공급정책 대부분을 실무적으로 수행하는 핵심 기관이다. 최근에는 민간과 협력하는 공공주택 사업 확대와 연내 착공 물량 확대 계획도 제시하며 공급 확대 기조를 유지하고 있다.

정부가 준비 중인 LH 개혁안은 조직·기능 재편 방향과 공공주택 공급체계 개선 방안 등 주요 내용이 상당 부분 마련된 것으로 알려졌다. 다만 개혁안을 실제 조직 운영과 사업 집행으로 옮기기 위해서는 신임 사장의 판단과 후속 인사가 필요하다는 점에서 발표와 실행 시점이 함께 늦춰질 수 있다는 관측이 나온다.

다만 공급 확대를 위한 조직 개편과 기능 재조정, 대규모 사업의 우선순위 설정 등은 결국 신임 사장이 취임해야 본격적인 추진이 가능하다는 것이 업계의 시각이다. 정부가 준비 중인 LH 개혁안 역시 조직 운영 방식과 공공주택 공급체계 전반을 손질하는 내용을 담고 있는 만큼 실제 실행 주체인 기관장의 역할이 중요할 수밖에 없다는 분석이다.

무엇보다 앞으로 열릴 공공기관운영위원회에서 LH 사장 선임 안건이 상정될지 여부가 중요한 분수령이 될 전망이다. 사장 선임 절차가 마무리될 경우 조직 안정과 함께 공급사업 추진에도 속도가 붙을 수 있지만, 선임이 추가로 늦어질 경우 정부가 강조해온 '공급 속도전'에도 부담으로 작용할 가능성을 배제하기 어렵다는 평가가 나온다.

정부 관계자는 "지난 19일 열린 공운위는 경영평가 안건이 중심이었고 LH 사장 선임 안건은 상정되지 않은 것으로 안다"며 "차기 공운위에서 논의될 가능성은 열려 있다"고 말했다.

min72@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령, 한성숙 총리 임명안 재가 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 30일 한성숙 국무총리 임명안을 재가했다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 밤 "한 총리의 임명 일자는 7월 1일"이라며 이같이 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 한성숙 국무총리 후보자가 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.06.26 kunjoo@newspim.com 한 총리는 이재명 정부 두 번째 총리이자 50대 총리로 취임한다. 또 노무현 정부에서 2006년 첫 여성 국무총리로 임명된 한명숙 전 총리에 이어 두 번째 여성 총리가 된다.  한 총리 임명동의안은 국회 본회의 투표 결과 재석 의원 167명 중 찬성 166명, 무효 1명으로 가결됐다. 표결에 국민의힘은 불참했다. 정점식 국민의힘 원내대표는 국회 본회의장 앞에서 기자들과 만나 "총리 인준안에 반대 의사를 이미 명확히 했기 때문에 인준 투표에 들어가지 않을 것"이라고 밝혔다. the13ook@newspim.com 2026-06-30 23:57
사진
동탄 등 주담대 LTV 40% 적용 [서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 정부가 주택시장 과열을 막기 위해 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 규제지역으로 추가 지정함에 따라, 해당 지역에 대한 고강도 대출 규제가 7월 1일부터 시행된다. [사진=금융위원회] 금융위원회는 30일 신진창 사무처장 주재로 국토교통부, 한국은행, 금융감독원 및 주요 금융협회와 '가계부채 점검회의'를 열고 이 같은 내용을 골자로 한 대출 규제 강화 방안을 발표했다. 이번 회의는 최근 반도체 벨트 등 일부 지역을 중심으로 주택가격 변동성이 확대됨에 따라 시장 불안을 조기에 차단하기 위해 마련됐다. 내일부터 규제지역으로 지정된 지역에서는 강화된 대출 규제가 적용된다. 우선 규제지역 내 주담대 취급 시 LTV가 기존 70%에서 40%로 대폭 축소된다. 단, 생애최초 주택구입이나 정책모기지 등은 완화된 비율(60~70%)이 적용된다. 또한, 다주택자는 수도권 내 주택 구입 시 규제지역 여부와 상관없이 LTV 0%가 적용된다. 이와 함께 투기과열지구 내에서 전세대출 보유 차주가 3억 원을 초과하는 아파트를 구입하는 것이 제한된다. 반대로, 규제지역 내 3억 원 초과 아파트 구입자 역시 전세대출을 받을 수 없다. 또, 1억 원을 초과하는 신용대출을 보유한 차주는 대출 실행일로부터 1년간 규제지역 내 주택 구입이 제한되며, 규제지역 내 1주택 보유자의 재건축·재개발 중도금·이주비 대출 시 추가 주택 구입이 제한된다. 주택 매매·임대사업자 외 여타 사업자의 규제지역 내 주택 구입 목적 주담대도 원천 차단된다. 금융당국은 시장의 혼란과 차주의 불측의 피해를 방지하기 위해 경과 규정을 뒀다. 규제지역 효력 발생일 전일인 30일까지 금융회사 전산상 대출 신청 접수가 완료됐거나, 주택매매계약을 체결하고 계약금 납부를 증명한 차주는 종전 규정을 적용받는다. 토지거래허가 대상 주택의 경우, 30일까지 관할 지자체에 토지거래허가를 신청했다면 예외가 인정된다. 신진창 금융위 사무처장은 이날 회의에서 "강화된 대출 규제가 즉시 시행되는 만큼, 일선 현장에서 혼선이 발생하지 않도록 금융권의 적극적인 협조가 필요하다"며 "각 금융회사는 직원 교육과 전산 시스템 점검 등에 만전을 기해달라"고 주문했다. 또한 주택 실수요자를 향해서도 "강화된 대출 규제 내용을 사전에 숙지하여 자금조달계획에 차질이 생기지 않도록 각별히 유의해 달라"고 당부했다. 아울러 금융위는 최근 기타대출을 중심으로 가계부채 증가세가 지속되고 있다고 지적하며, 관리 목표를 미준수하는 금융회사에 대해서는 현장 점검 등 더욱 강력한 대응에 나서겠다는 방침을 밝혔다. dedanhi@newspim.com 2026-06-30 17:48

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동