[오늘의 정치일정] 7월 1일(수)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 30일 청와대서 문재인 전 대통령과 오찬 회동을 했다
- 국방부 장관과 차관이 30일 전작권 전환 추진평가회의와 전군주요지휘관회의를 잇달아 개최했다
- 여야 각 당 지도부가 30일 국회와 지역에서 최고위원회의, 토론회, 취임식, 특강 등 정치 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
<청와대>
-대통령
11:30 문재인 전 대통령 오찬 회동 (청와대 상춘재)
<외교부>
-장관
08:00 과테말라 외교장관 조찬
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
10:40 민주평통 제22기 유라시아지역회의 정책설명 (인천 인스파이어 리조트)
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
09:30 전작권 전환 추진평가회의
10:40 전군주요지휘관회의
-차관
09:30 전작권 전환 추진평가회의
10:40 전군주요지휘관회의
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
통상업무
-정점식 원내대표
10:00 박수영 의원 주최 <'상속세 개편의 경제적 효과' 토론회> (국회 의원회관 제9간담회의실)
14:30 국민의힘-한국경영자총협회 정책간담회 (경총회관 8층 회의실, 서울 마포구 백범로 88)
<조국혁신당>
-신장식 당대표 권한대행
11:00 신안군수 취임식 (신안군청 앞 잔디마당)
14:50 김대중대통령 추모관 방문 헌화 및 분향 (김대중대통령 추모관)
-김준형 원내대표
10:00 장흥군수 취임식 (장흥군청)
19:00 진주 통일엔 평화 특강(경남 진주교육지원청)
<개혁신당>
-이준석 당대표
10:00 투표용지 부족사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 회의 (행정안전위원회 전체회의실)
-천하람 원내대표
08:00 CBS 박성태의 뉴스쇼 출연
09:30 국민통합위원회 주최 국민통합 컨센서스 대화 2026 (의원회관 제1소회의실)
11:00 주한미대사관 주최 서울 바이오 연료 및 지속가능항공유(SAF) 컨퍼런스 (포시즌스 호텔 서울 그랜드볼룸)