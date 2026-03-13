[프로배구] 도로공사, 흥국생명 3-0으로 꺾고 8년 만에 정규 리그 우승...챔프전 직행

모마 24점·강소휘 18점 앞세워 3-0 완승

한국도로공사 통산 4번째 정규리그 1위

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 여자프로배구 한국도로공사가 2017-2018 시즌 이후 8년 만에 정규리그 우승을 차지했다. 2022-2023시즌 챔피언 결정전에서 우승을 차지한 도로공사는 3년 만에 타이틀을 정조준한다.

도로공사는 13일 인천삼산월드체육관에서 열린 2025-2026 V-리그 여자부 흥국생명과의 6라운드 원정경기에서 세트스코어 3-0(25-19, 27-25, 25-17)으로 승리했다.

[서울=뉴스핌] 한국도로공사 강소휘(가운데)가 13일 인천삼산월드체육관에서 열린 2025-2026 V-리그 여자부 흥국생명과의 6라운드 원정 경기에서 득점 이후 모마와 하이파이브하고 있다. [사진=KOVO] 2026.03.13 football1229@newspim.com

이날 승점3을 추가한 도로공사는 승점 69(24승 11패)로 정규리그 1경기를 남긴 상황에서 현대건설(승점 65)과의 격차를 4로 벌리며, 남은 결과에 관계없이 정규리그 우승을 확정지었다. 한국도로공사는 2005년, 2014-2015시즌, 2017-2018시즌에 이어 통산 4회 정규리그 우승 기록을 썼다.

모마 바소코(등록명 모마)는 24점을 기록하며 승리를 이끌었다. 강소휘도 18점에 블로킹 3개를 기록하며 힘을 보탰고, 김세빈 역시 11점과 블로킹 4개로 활약했다.

1세트부터 도로공사가 우승을 향한 의지를 불태웠다. 초반에 연달아 공격을 성공한 도로공사는 10-5로 앞서갔다. 흥국생명의 4연속 득점으로 12-11까지 점수 차가 좁혀졌으나 도로공사는 끝내 동점을 허락하지 않았다. 24-19로 앞선 상황에서 강소휘가 스파이크 서브를 성공시키며 도로공사는 1세트를 차지했다.

2세트는 듀스까지 이어지는 접전이었다. 23-23에서 모마가 백어택에 성공하며 세트 포인트를 선점했지만 정윤주가 공격을 성공하며 24-24 듀스가 됐다. 이후 양 팀은 한 점씩 주고받았으나, 강소휘가 25-25에서 연달아 점수를 올리며 도로공사가 2세트마저 따냈다.

[서울=뉴스핌] 한국도로공사 선수단이 13일 인천삼산월드체육관에서 열린 2025-2026 V-리그 여자부 흥국생명과의 6라운드 원정 경기에서 득점 이후 기뻐하고 있다. [사진=KOVO] 2026.03.13 football1229@newspim.com

3세트는 초반 접전 양상으로 전개 됐다. 그러나 도로공사가 7-8로 처진 상황에서 5점 연속 점수를 만들며 12-8로 역전했다. 이후 점수 차가 11-16까지 벌어지며 도로공사는 기세를 올렸다. 분위기를 잡은 도로공사는 여유롭게 세트 포인트에 도달했고, 24-17에서 모마가 마지막 공격을 성공시키며 정규리그 우승을 확정지었다.

이날 승점을 추가하지 못한 흥국생명은 3위(승점 57·19승 17패)를 유지했다. 그러나 1경기 덜 치른 GS칼텍스(승점 54·18승 16패)와 간격을 벌리지 못해 추격을 허용했다.

한편 최근 두 시즌 간 봄 배구를 하지 못했던 도로공사는 정규리그 우승으로 챔피언 결정전에 직행한다. 2022-2023시즌 챔피언 결정전 우승 이후 3시즌 만에 다시 트로피 사냥에 나선다.

football1229@newspim.com