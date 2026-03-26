명노현 LS 부회장 "당분간 IPO 없다"…중복상장 논란 선제 차단

자회사 LS MnM 상장 시점 '신중'
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 명노현 ㈜LS 대표이사 부회장이 계열사 중복상장에 따른 주주가치 훼손 우려에 대해 정부 가이드라인을 전적으로 수용하겠다는 입장을 밝혔다. 동시에 자체 현금 창출 능력을 바탕으로 대규모 신사업 투자를 차질 없이 이어가겠다고 강조했다.
명 부회장은 26일 서울 용산구 LS용산타워에서 열린 '제57기 정기 주주총회' 직후 "중복상장 관련 정부 지침이 나오면 이를 충실히 따를 것"이라며 "당분간 계열사 기업공개(IPO) 계획은 없다"고 선을 그었다. 이는 최근 자본시장의 화두인 모자회사 중복상장 논란을 의식해 시장의 불확실성을 선제적으로 해소하려는 행보로 풀이된다.
재원 조달에 대해서는 강한 자신감을 드러냈다. LS는 지난해 연결 기준 상각전영업이익(EBITDA)으로 약 1조5000억 원의 현금을 확보했으며, 올해는 이를 상회하는 수치를 기록할 전망이다. 명 부회장은 "연간 1조5000억 원 이상의 현금 흐름이면 현재 추진 중인 투자에 충분히 대응 가능하다"며 "중복상장을 통한 자금 조달 없이도 재무적으로 이상이 없는 구조"라고 설명했다.
현재 진행 중인 LS MnM의 배터리 소재 투자와 LS전선의 해저케이블 공장 증설 등 핵심 프로젝트는 향후 2~3년 내 마무리될 예정이다. 명 부회장은 "대규모 투자가 완료되면 창출되는 현금을 내부 유보나 신사업 확장, 주주 배당 등에 더욱 적극적으로 활용할 계획"이라고 덧붙였다.
자회사 LS MnM의 상장 시점 및 방식과 관련해서는 재무적 투자자(FI)인 JKL파트너스와 긴밀히 협의 중이라는 점을 분명히 했다. 명 부회장은 "정부 지침이 확정돼야 구체적인 방향이 정해지는 만큼 JKL 측과 원활하게 소통하고 있다"며 "JKL 측도 단기적인 투자금 회수(엑시트)는 고려하지 않는 상황"이라고 전했다.
미국 현지 투자 등 대외 변수에 대해서는 낙관적인 전망을 내놨다. 그는 "미국 내 해저 공장 부재로 현지 정부와의 소통이 원활하며 약 1000억 원 규모의 지원을 받고 있다"며 "정권 변화와 관계없이 사업은 계획대로 진행될 것"이라고 밝혔다.
한편, 이날 주총에서는 재무제표 승인과 이사 선임 등 모든 안건이 원안대로 가결됐다. 명 부회장은 인사말을 통해 "올해도 사업 실적을 지속적으로 상승시키고, 이를 기반으로 주식 시장에서 기업 가치를 지금보다 더 높게 인정받도록 최선을 다하겠다"며 적극적인 주주 소통을 약속했다.
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