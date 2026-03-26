KB손해보험, 취약계층 여성 청소년 지원으로 포용금융 실천

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = KB손해보험이 세계 여성의 날을 맞아 임직원 참여형 ESG 캠페인을 진행하고 조성된 기부금을 취약계층 여성 청소년의 기본권 지원을 위한 '동백꽃 선물함' 사업에 기부했다고 26일 밝혔다.
KB손해보험은 지난 9일부터 20일까지 조직 내 존중과 평등의 가치를 되새기는 '세계 여성의 날 가치 공감 챌린지'를 진행했다. 캠페인을 진행했다. 임직원들은 배려와 존중의 메시지를 공유하고 가장 공감되는 기부처를 직접 선정하는 방식으로 참여했다.
이번 캠페인을 통해 마련된 기부금은 경제적 어려움을 겪는 여성 청소년들에게 위생용품 등 필수 물품을 지원하는 '동백꽃 선물함' 사업에 사용될 예정이다.
기부금 전달식에는 'KB WISH 멘토링' 2기 직원들이 참석해 나눔의 의미를 더했다. 'KB WISH 멘토링'은 여성 직원 간 네트워킹을 통해 성장 경험을 공유하고 리더십 확립을 지원하는 사내 프로그램이다.
KB손해보험 박효익 부사장은 "세계 여성의 날을 계기로 임직원이 일상 속에서 체감한 존중과 배려의 가치를 나눔으로 연결하고자 이번 캠페인을 추진했다"며 "앞으로도 구성원의 공감을 반영한 참여형 ESG 활동을 통해 돌봄과 상생의 가치를 지속적으로 확산해 나가겠다"고 말했다.
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