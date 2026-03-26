3일이면 동물용 신약 개발…농식품부, 그린바이오 인프라 가동

임상 시료 생산 거점 구축…벤처 부담 완화
[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 동물용 의약품 신약 개발 속도가 크게 빨라질 전망이다. 정부가 인공지능(AI) 기반 분석 시스템과 임상 시료 생산 거점을 동시에 구축하면서 후보물질 발굴부터 제품화까지 전 주기 지원 체계를 마련했다.
농림축산식품부는 26일 경북 포항에서 열린 '동물용 그린바이오의약품 산업화거점' 개소식에서 첨단분석시스템과 산업화 거점을 구축했다고 밝혔다. 이를 통해 동물용 의약품 개발 지원을 강화한다.
동물용 의약품은 후보물질 발굴부터 효능·안전성 평가, 임상시험, 제품화까지 복잡한 단계를 거친다. 특히 임상시험은 GMP 기준을 충족하는 시설에서 진행해야 해 자금력이 부족한 벤처기업에는 높은 진입장벽으로 작용해 왔다.
이번에 도입된 첨단분석시스템은 AI와 로봇 기술을 활용한 자동화 장비다. 기존에는 연구자가 반복 실험을 통해 후보물질을 찾아야 했지만, 시스템 도입으로 해당 과정이 자동화됐다. 이에 따라 통상 30일 이상 걸리던 후보물질 발굴 기간이 3일 이내로 단축된다.
산업화거점도 함께 구축했다. 해당 시설은 세포배양과 의약품 소재 추출·정제 장비를 제공해 기업들이 후보물질을 임상시험용 시료로 제작할 수 있도록 지원한다.
특히 5L부터 500L까지 다양한 규모의 일회용 세포배양 시스템을 도입해 오염 가능성을 낮췄다. 기업 수요에 따라 생산 규모를 유연하게 조정할 수 있어 활용도도 높다.
현장에서는 기대감도 크다. 식물세포 기반 동물용 의약품을 개발 중인 한 기업 대표는 "연구개발 과정에서 부담이 컸던 시설 구축 비용과 시간을 크게 줄일 수 있어 신약 개발에 속도를 낼 수 있을 것"이라고 말했다.
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