코빗, 법인 TWAP 고도화… 거래 안정성·편의성 개선

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 국내 최초 가상자산 거래소 코빗이 법인 회원의 거래 편의성 제고와 고객 보호를 위해 법인 전용 서비스인 '코빗비즈'의 시간분할주문(TWAP) 거래 기능을 고도화했다고 26일 밝혔다.
이번 업데이트의 핵심은 대규모 자산을 운용하는 법인 고객의 특성에 맞춰 거래 안정성을 확보하고, 시장 상황에 유연하게 대응할 수 있도록 거래 옵션을 정교화한 것이다.
코빗은 우선 지정가 즉시체결·잔량취소(IOC) TWAP 거래 기능을 추가하고 고객의 전략에 따라 거래 주기와 기간을 더욱 세분화해 설정할 수 있도록 개선했다. 이를 통해 법인 고객은 대량 주문 시 발생할 수 있는 시장 충격을 최소화하면서도, 원하는 가격 범위 내에서 정밀한 분할 매매가 가능해졌다.
법인 고객의 합리적인 투자 판단을 지원하고 손실을 방지하기 위한 안전장치도 강화했다. TWAP 설정 화면에 실시간 차트를 배치해 시세 추이를 즉각 확인하며 거래 전략을 수립할 수 있도록 기능을 개선했다.
특히 매수·매도 1호가의 평균가(중간가) 대비 5%를 초과하는 범위에서는 주문이 체결되지 않도록 하는 기능을 도입함으로써 시장 급변동 시 고객이 의도하지 않은 불리한 가격에 체결되는 것을 방지하고 대규모 거래에 따른 리스크 관리 역량을 한층 높였다.
코빗 이정우 CTO 겸 CPO는 "이번 업데이트는 법인 고객의 실제 거래 패턴을 면밀히 분석하여 거래 안정성과 고객 보호 기능을 동시에 충족시키는 데 집중했다"며 "앞으로도 법인 회원들이 신뢰할 수 있는 가상자산 거래 환경을 조성하기 위해 서비스 고도화를 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다.
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