[AI 사건 리포트] '필리핀 마약왕' 박왕열 구속영장 신청

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[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 3월 26일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.
6명 살해 계획했다" 항공사 기장 살해범 김동환, 경찰에 구속 송치
경찰은 부산에서 항공사 기장을 살해한 혐의로 구속된 40대 남성 김동환이 최소 6명을 살해할 계획을 세웠던 정황을 확인해 살인·살인미수·살인예비·주거침입·정보통신망법 위반 혐의를 적용해 구속 송치했습니다. 김동환은 여행용 캐리어에 범행 도구를 넣어 전·현직 동료 기장들을 상대로 연쇄 범행을 준비한 것으로 드러났다고 경찰은 밝혔습니다.
인천 정신병원 20대 여성 환자 사망…경찰, 의료진 과실 여부 내사 착수
인천 미추홀구 한 정신건강병원에 입원 중이던 20대 여성 환자가 쓰러진 뒤 숨진 사건과 관련해, 경찰이 의료진의 과실 여부를 두고 내사에 착수했습니다. 경찰은 병원 내부 CCTV 영상과 진료기록, 투약 내역 등을 확보하고, 부검을 통해 정확한 사인을 규명하겠다고 밝혔습니다.
'필리핀 마약왕' 박왕열에 구속영장…30억대 마약 밀수·유통 수사
경찰은 이른바 '필리핀 마약왕'으로 불리는 박왕열에 대해 30억 원대에 이르는 마약을 밀수·유통한 혐의로 구속영장을 신청했습니다. 경찰은 필리핀 교도소에서 박씨가 사용한 것으로 추정되는 휴대전화 2대를 확보해 포렌식 분석에 착수하는 등 국내외 공범과 자금 흐름을 추적하고 있습니다.
"개인정보 유출" 양구군·중개인 고발…경찰, 반부패수사대 배당
강원 양구군 농민들이 농지 매입 과정에서 개인정보가 외부 중개인에게 넘어갔다며 양구군과 중개인을 경찰에 고발했습니다. 경찰은 이 사건을 반부패경제범죄수사대에 배당하고, 관련 자료를 확보해 본격적인 수사에 착수할 예정이라고 밝혔습니다.
탈영 후 승용차 훔쳐 도주한 해병대원, 5시간 만에 경찰에 검거
해병대 소속 한 장병이 부대를 이탈한 뒤 인천에서 승용차를 훔쳐 전남 목포까지 약 5시간가량 도주했다가 경찰에 붙잡혔습니다. 경찰은 도난 차량 위치 추적과 CCTV 분석을 통해 해당 차량을 발견하고 도주하던 해병대원을 현행범으로 체포했다고 전했습니다.
경기 광주 곤지암읍 야산 화재…40여 분 만에 진화
경기 광주시 곤지암읍의 한 야산에서 화재가 발생해 소방당국이 출동, 약 40여 분 만에 진화했습니다. 경찰과 소방 당국은 화재 발생 경위와 인위적 요인 여부를 함께 조사 중입니다.
ace@newspim.com