박홍근 장관 "추경 핵심은 청년 일자리"…첫 행보로 대전 방문

청년 취·창업 지원 확대 논의
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 박홍근 기획예산처 장관이 취임 후 첫 현장 행보로 청년 일자리·창업 현장을 찾아 추가경정예산(추경) 편성의 최우선 과제로 청년 일자리 문제를 제시했다. 일자리와 창업을 중심으로 한 지원 강화와 함께 취약계층을 두텁게 지원하는 방향으로 민생 대책을 설계하겠다는 구상이다.
기획처는 박홍근 장관이 26일 대전 유성구에 소재한 스타트업 파크를 방문해 청년 일자리·창업 현장을 점검하고 간담회를 열었다고 밝혔다.
이번 방문은 박 장관의 취임 후 첫 현장 행보다. 현장에서는 취업 준비생과 창업기업 대표, 정부 지원을 통해 취·창업에 성공한 청년 등이 참석해 경험을 공유하고 정책 개선 의견을 전달했다.
이날 간담회에서 박 장관은 일자리를 단순한 고용지표가 아닌 경제 전반의 성과를 보여주는 지표로 규정했다. 특히 인공지능(AI) 전환 등 산업 구조 변화로 청년의 취·창업 기회가 줄어들고 있다는 점을 지적했다.
청년의 어려움이 경제 전반의 미래 부담으로 이어질 수 있는 만큼, 교육·취업·주거 전반에서 기회 접근성을 확대하고 사회안전망을 강화하겠다는 방침이다.
간담회에 참석한 청년들은 노동시장 진입 지원 프로그램 확대와 함께 수도권 집중 완화를 위한 지방 특화 창업 지원을 요구했다. 초기 창업기업에 대한 보육과 컨설팅, 연구개발(R&D) 지원 확대 필요성도 제기됐다. 또 창업 실패 이후 재도전할 수 있는 지원 체계 마련도 필요하다는 의견이 나왔다.
기획처는 이날 제기된 의견을 관계부처와 함께 검토해 정책에 반영할 계획이다. 구체적으로 민간 중심 일자리 창출과 현장 연계형 직업훈련을 확대하고, 창업 컨설팅과 사업화 지원을 강화한다. 실패 이후 재창업 교육과 자금 지원도 병행한다. 비수도권 취업 청년을 위한 인센티브 확대도 추진한다.
아울러 현장 의견을 반영한 정책과 예산을 통해 청년 체감도를 높이고, 중장기 청년 정책 방향도 연내 마련할 계획이다.
박 장관은 이날 현장 방문 직후 기자들과 질의응답 시간을 갖고 추경 편성 방향에 관해 설명했다. 청년 고용 상황을 고려해 일자리와 창업을 중심으로 재정을 집중하겠다는 입장이다.
이에 대해 박 장관은 "지금 추경에서 가장 중요한 것은 일자리"라며 "특히 청년 고용 문제가 심각한 상황인 만큼, 일자리와 창업을 중심으로 현장을 먼저 찾았다"고 말했다.
이어 "청년 고용률이 고령층보다 낮아지는 역전 현상이 나타났고, 쉬었음 청년도 크게 늘었다"며 "민간 일자리 창출과 함께 창업 환경을 만들어 일자리 문제를 풀어야 한다"고 강조했다.
추경의 핵심 축으로 꼽히는 민생 지원 방안에 대해서도 방향을 제시했다. 그는 민생 지원의 대표 사업격인 민생 지원금에 관해 "형편이 어려운 사람일수록, 서울에서 멀리 살수록 더 두텁게 지원한다는 원칙을 세웠다"며 "구체적인 지급 방식과 규모는 현재 최종 조율 중"이라고 했다.
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