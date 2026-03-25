[프로배구] GS칼텍스 실바가 뚫느냐 vs 현대건설 양효진이 막느냐

26일부터 3전 2승제 여자부 플레이오프

실바 막강 화력 차단 여부가 승부 가를듯

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자배구 현대건설과 GS칼텍스의 플레이오프(PO)는 '실바 더비'다. '쿠바 특급' 지젤 실바의 막강 화력을 막느냐, 못 막느냐에 따라 승부가 갈릴 것으로 보인다. 이는 현대건설이 양효진의 높이로 실바를 잘 차단하느냐, GS칼텍스는 레이나와 유소연에게 효과적으로 공격력을 배분해 상대 수비를 뚫느냐의 싸움인 것이다.

정규리그 2위 현대건설은 준플레이오프에서 흥국생명을 꺾고 올라온 3위 GS칼텍스와 26일부터 3전 2승제 플레이오프에서 맞붙는다. 1·3차전은 현대건설 안방인 수원체육관, 2차전은 GS칼텍스 홈인 장충체육관에서 열린다.

두 팀은 정규리그 여섯 번 맞대결에서는 3승 3패로 균형을 이뤘다. 현대건설은 홈에서 치른 3경기를 모두 잡으며 수원에서는 확실한 우위를 보여줬다. 기선 제압이 중요할 수밖에 없는 1차전을 홈에서 치른다는 점은 현대건설에 매우 유리하다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 지젤 실바(왼쪽)와 양효진. [사진=KOVO] 2026.03.25 psoq1337@newspim.com

GS칼텍스의 최대 무기는 실바다. 2025-2026시즌 정규리그에서 1083점을 올리며 여자부 한 시즌 최다 득점 신기록을 세웠고, 남녀를 통틀어 V리그 최초로 3년 연속 1000득점 고지를 밟았다. 하지만 GS칼텍스 입장에서는 공격력의 절반인 실바가 '양날의 검'이다. 실바의 컨디션이 챔프전 티켓을 좌우한다.

반면 현대건설의 공격 옵션은 다양하다. 외국인 주포 카리는 정규시즌 막판 무릎 통증에 시달렸지만 시즌 종료 후 휴식과 훈련을 병행하며 컨디션을 끌어올렸다. 아시아쿼터 자스티스는 수비와 공격을 겸하는 멀티 옵션으로 카리와 함께 좌·우 날개에서 화력을 분담한다.

베테랑 미들 블로커 양효진은 여전히 리그 정상급 블로킹 높이를 자랑하며 현대건설 공격의 중심인 하이볼·속공을 맡고 있다. 국가대표 세터 김다인이 안정적인 토스를 통해 카리·자스티스·양효진을 적절히 활용하면 GS칼텍스의 '실바 몰빵 배구'를 약화시킬 수 있다.

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