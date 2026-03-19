[프로배구] 봄배구 이끈 '장충남매' 아라우조·실바, 6라운드 MVP

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 소속팀의 포스트시즌 진출을 이끈 우리카드 하파엘 아라우조와 GS칼텍스 지젤 실바가 2025~2026 V리그 6라운드 남녀 최우수선수(MVP)로 선정됐다.
한국배구연맹(KOVO)은 19일 취재 기자단 투표 결과를 통해 아라우조와 실바가 남녀부 6라운드 MVP에 뽑혔다고 밝혔다. 아라우조는 총 34표 가운데 22표를 얻어 팀 동료 알리 하그파라스트(6표), 한태준(2표) 등 경쟁자들을 제쳤다. 실바는 34표 중 23표를 확보해 IBK기업은행 빅토리아 댄착(6표), 현대건설 양효진(2표) 등을 앞섰다.
아라우조는 5라운드에 이어 2라운드 연속 MVP에 올랐다. 6라운드 동안 득점 1위(136점), 공격 성공률 54.67%로 공격 부문 2위, 오픈 공격 성공률 51.92%로 1위를 기록하는 등 주요 공격 지표 상위권을 휩쓸었다. 그의 활약을 앞세운 우리카드는 6라운드에서 5승 1패를 거두며 정규리그를 4위로 마감, 2시즌 만에 포스트시즌 진출에 성공했다.
실바 역시 5라운드에 이어 연속 라운드 MVP를 수상했다. 팀 내 공격 점유율 40.81%를 책임진 실바는 6라운드에서 득점 133점, 공격 성공률 47.41%, 후위 공격 성공률 51.35%로 각각 2위에 올랐다. 3월 18일 현대건설과의 정규리그 마지막 경기에서는 트리플크라운을 달성하며 GS칼텍스의 3-0 승리를 이끌었고, 팀을 2020~2021시즌 이후 5시즌 만에 봄 배구 무대로 올려놓았다.
6라운드 MVP 시상식은 남자부의 경우 3월 25일 의정부 경민대체육관에서 열리는 KB손해보험-우리카드전, 여자부는 3월 24일 서울 장충체육관에서 열리는 GS칼텍스-흥국생명전에서 각각 진행될 예정이다.
psoq1337@newspim.com