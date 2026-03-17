[프로배구] 우리카드, 삼성화재 누르고 봄 배구 진출...IBK는 도로공사 제압

우리카드, 삼성화재 3-0 격파...아라우조 19점

기업은행, GS칼텍스 최종전 승리 시 PS 좌절

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 남자 프로배구 우리카드가 삼성화재를 꺾고 2년 만에 포스트시즌 진출을 확정했다. 여자부는 아직까지 봄 배구 진출팀이 확정되지 않아 최종전 결과까지 기다려야 한다.

우리카드는 17일 대전 충무체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 남자부 원정경기에서 삼성화재를 세트스코어 3-0(25-23 25-22 25-17)으로 완파했다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 우리카드 선수들이 17일 대전 충무체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 남자부 원정 경기에서 삼성화재를 상대로 득점한 이후 기뻐하고 있다. [사진=KOVO] 2026.03.17 football1229@newspim.com

4연승으로 정규리그를 마친 우리카드는 20승 16패(승점 57)를 기록, 5위에서 3위까지 올라서며 최소 4위를 확보했다. 18일 열리는 한국전력(승점 56)-KB손해보험(승점 55) 경기 결과에 따라 최종 순위가 결정되지만, 포스트시즌 진출은 이미 확정했다.

우리카드의 포스트시즌 진출은 2023-2024시즌 이후 2년 만이다. 특히 박철우 감독대행 체제 18경기에서 14승을 거두며 시즌 막판 극적인 반등에 성공했다.

이날 우리카드는 외국인 주포 하파엘 아라우조(등록명 아라우조)가 19점을 올리며 공격을 이끌었고, 김지한이 11점으로 힘을 보탰다. 알리 하그파라스트(등록명 알리)와 이상헌도 나란히 9점을 올리며 고르게 활약했다.

1세트는 우리카드가 접전 끝에 승리했다. 우리카드는 한때 7점 차까지 앞서다 동점을 허용했다. 하지만 19-19에서 우리카드가 다시 리드를 차지했다. 삼성생명은 부지런히 쫓아갔지만, 우리카드 아라우조가 24-23에서 결정적인 스파이크를 성공시키며 1세트를 가져갔다.

2세트 역시 접전 양상으로 전개됐다. 22-22 동점 상황에서 알리의 연속 득점과 아라우조의 마무리 공격으로 흐름을 이어가며 세트스코어 2-0을 만들었다.

기세를 탄 우리카드는 3세트에서 경기를 끝냈다. 11-8에서 4연속 득점으로 점수 차를 벌렸고, 이후 안정적으로 리드를 유지했다. 우리카드는 22-17에서 3연속 공격에 성공하며 세트 스코어 3-0 완승을 거뒀다. 이번에도 아라우조가 마지막 점수를 책임졌다.

반면 삼성화재는 미힐 아히(등록명 아히)가 18점을 기록하며 분전했지만, 팀 패배를 막지 못했다. 삼성화재는 6승 30패(승점 19)를 기록하며 7개 팀 중 최하위로 시즌을 마감했다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = IBK기업은행 선수들이 17일 김천 실내체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 한국도로공사와의 원정 경기에서 득점 이후 기뻐하고 있다. [사진=KOVO] 2026.03.17 football1229@newspim.com

여자 프로배구에서는 IBK기업은행이 정규리그 1위를 확정한 한국도로공사를 꺾고 포스트시즌 진출 가능성을 이어갔다.

IBK는 같은 날 김천 실내체육관에서 열린 도로공사와의 여자부 경기에서 세트스코어 3-0(25-20 25-23 25-20)으로 승리했다. 빅토리아가 20점으로 공격을 이끌었고, 육서영이 11점을 보태며 승리를 견인했다.

2연승을 기록한 IBK는 18승 18패(승점 57)를 기록하며 4위로 올라섰다. 1경기를 덜 치른 5위 GS칼텍스(승점 54)의 결과에 따라 최종 순위가 결정된다.

다만 GS칼텍스는 18승 17패로 IBK보다 1승 앞선다. 따라서 오는 18일 열리는 현대건설과의 최종전에서 승점 3(3-0, 3-1 승리)을 획득할 경우 승점 동률 시 다승을 우선하는 규정에 따라 봄 배구 진출을 확정한다. 기업은행 입장에서는 현대건설의 승리나 세트 스코어 2-3 패배(승리 팀 승점 2)를 바라야 한다.

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