전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.04 (목)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

美국무, '韓 좌경화' 문제 제기에 선 긋기…"민주주의 선택 존중"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 마코 루비오 미 국무장관은 3일 한국 정치 논란과 관련해 국민의 주권적 선택을 존중해야 한다고 밝혔다
  • 루비오 장관은 동맹이라도 미 국익을 해치면 관여·협의가 필요하다며 한국의 미국 기업 규제를 문제 삼았다
  • 그는 쿠팡 등 미국 기업 차별이 한미 무역 합의 능력에 영향을 줬다고 지적하자, 의회 일각은 한국 정부 '강경 좌파' 비판을 이어갔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

하원 외교위 청문회서 의원 질의 답변
"美기업 규제, 한미 무역합의에 영향"

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 마코 루비오 미국 국무장관은 3일(현지시간) 한국 정치 상황과 관련한 미 의회 일각의 '친중·좌경화' 주장에 대해 "민주주의 국가 국민의 주권적 선택은 존중해야 한다"며 신중한 입장을 밝혔다. 다만 미국 기업에 대한 한국 정부의 규제 문제를 거론하며 "한미 간 무역 합의에도 영향을 미쳤다"고 지적했다.

루비오 장관은 이날 연방 하원 외교위원회의 2027 회계연도(2026년10월~2027년9월) 국무부 예산안 관련 청문회에 출석해, 대럴 아이사(공화·캘리포니아) 의원이 "한국 민주주의가 좌측으로 기울고 중국에 더 많은 통로를 열어주고 있다"고 비판하자 이같이 답했다.

그는 "민주주의 국가에서는 때로 일본처럼 미국의 국익에 더 우호적인 지도자를 선출하기도 하고, 다른 관점을 가진 지도자를 선택하기도 한다"며 "합법적 선거를 통해 선출된 정부라면 그 국민의 선택을 존중하는 것이 원칙"이라고 강조했다. 이어 "민주적으로 선출된 지도자가 미국의 이익에 반하는 입장을 취하더라도, 그것이 해당 정부를 전복하거나 제거해야 한다는 의미는 아니다"라고 선을 그었다. 다만 루비오 장관은 "동맹이라 하더라도 우리의 국익을 해치는 행동이 있다면, 그 사안에 대해 관여하고 협의해야 한다"고 밝혀 정책적 대응 가능성을 시사했다.

루비오 장관의 절제된 답변에 아이사 의원이 재차 '쿠팡 등 미국 기업이 한국에서 차별당하고 있다'는 주장을 내세우며 입장 표명을 재차 요구하자 그는 "미국 기업들은 한국뿐 아니라 유럽에서도 표적화와 어려움을 겪고 있다"며 "유럽연합(EU) 역시 미국 기술기업에 불공정한 조치를 취하고 있다"고 말했다.

이어 "이러한 문제는 한미 간 전략적 공조와는 별개로, 양국 관계에서 우리가 지속적으로 제기해 온 사안"이라며 "솔직히 말해 미국 기업들에 대한 일부 태도 때문에 한국과의 무역 합의를 타결하는 우리의 능력에도 영향을 미쳤다"고 덧붙였다. 루비오 장관의 이날 발언은 동맹의 민주적 절차에 따른 정치적 선택은 존중하되, 자국 기업에 대한 규제에는 통상 협상에서 맞대응하겠다는 점을 공개적으로 시사한 것으로 해석돼 주목된다.

아이사 의원은 이날 질의 말미에 한국 정부를 '강경 좌파'로 규정한 최근 월스트리트저널(WSJ) 칼럼을 의회 속기록에 포함시키는 등 한국 정부를 향한 비판 수위를 높였다.

마코 루비오 미국 국무장관이 2026년 6월 3일 미국 워싱턴 D.C. 국회의사당에서 열린 하원 외교위원회 청문회에 출석해 2027 회계연도 국무부 예산안 요청에 대해 증언하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

dczoomin@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한동훈, '최대 격전지' 북구갑 당선 [서울=뉴스핌] 신정인 박서영 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거에서 한동훈 무소속 부산 북구갑 후보가 접전 끝에 당선됐다. 중앙선거관리위원회에 따르면 4일 오전 2시 기준, 한 후보는 42.99%의 득표율(3만4920표)을 기록해 당선이 확정됐다. 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보가 29일 오전 부산광역시 북구 만덕2동행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 아내인 진은정 씨와 함께 사전투표를 마치고 나서고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 마지막까지 치열한 경합을 벌인 하정우 더불어민주당 후보는 41.24%(3만3495표)를 얻어 2위에 머물렀다. 두 후보 간의 격차는 1.75%포인트(1425표)에 불과했다. 박민식 국민의힘 후보는 15.76%(1만2802표)의 득표율로 3위에 그쳤다. 한 후보는 이날 북갑 선거사무실에서 "역사적인 승리로 북구의 미래와 보수 재건의 길을 열어주신 북구의 위대한 시민들께 진심으로 감사드린다"며 "제게 맡겨주신 임무를 북구 시민과 부산 시민, 대한민국 국민을 먼저 생각하면서 반드시 완수해내겠다"고 소감을 밝혔다. 이어 "북구를 발전시키고 보수를 재건하며, 이재명 정권의 폭주를 제어해 대한민국의 균형추를 맞추겠다"면서 "민심이 대단히 두렵고 위대하다는 것을 다시 한번 실감했다. 오직 민심만 보고 가는 정치인이 되겠다"고 말했다.  석패한 하 후보는 '북구 발전의 열망, 잊지 않고 더 낮은 자세로 정진하겠습니다'라는 낙선 인사를 통해 "이번 보궐선거 결과를 겸허히 받아들이며, 저를 믿고 지지해주신 모든 분의 성원에 깊은 감사를 드린다. 승리하신 한동훈 후보께도 축하의 말씀을 전한다"고 말했다. 하 후보는 "결과로 보답하지 못해 송구하고, 지난 한 달간 확인한 주민분들의 북구 발전에 대한 뜨거운 열망을 가슴 깊이 새기며 앞으로도 낮은 자세로 북구를 지키겠다"고 했다. 이번 보궐선거는 거대 양당 후보 사이에서 무소속으로 출마한 한 후보가 막판 스퍼트로 역전에 성공하며 부산 지역 정치 지형에 새로운 파장을 몰고 올 것으로 전망된다. allpass@newspim.com 2026-06-04 02:20
사진
'대구 달성' 이진숙 당선 확실 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거 대구 달성군에서 이진숙 국민의힘 후보의 당선이 확실한 것으로 전망됐다. 1961년생으로 올해 64세인 이 후보는 경북대학교 영어교육학과를 졸업하고 서강대학교 언론대학원에서 언론학 석사 학위를 받은 언론인 출신이다. 이진숙 6·3 대구 달성군 국회의원 보궐선거 후보. [사진=뉴스핌 DB] 이 후보는 1987년 MBC 기자로 입사했다. 최초의 여성 종군기자로 이름을 알렸으며, 이후 대전MBC 사장을 역임하는 등 언론계에서 굵직한 커리어를 쌓아왔다. 이 후보는 윤석열 정부에서 방송통신위원회 위원장으로 발탁되며 정권의 핵심 인사로 주목받았다. 방통위원장 재임 시절 공영방송 개혁 등을 추진하며 보수 진영의 강력한 지지를 받았다. 이번 6·3 국회의원 보궐선거를 앞두고 '보수의 심장'이자 박근혜 전 대통령의 정치적 고향인 대구 달성군에 국민의힘 후보로 전략 공천돼 출마했다. 이 후보는 선거 운동 기간 내내 높은 인지도를 바탕으로 대구 달성군의 정권 심판론을 차단하고 지역 표심을 빠르게 흡수해 왔다. 당선이 확실시됨에 따라 이 후보는 언론계와 행정부를 거쳐 국회의원으로서 여의도 정계에 교두보를 마련하게 됐다. allpass@newspim.com 2026-06-04 00:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동