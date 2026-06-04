[프로필] '무소속' 한동훈 당선 확실…향후 정계개편 '지각변동' 서막 올랐다

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부산 북구갑 보선서 하정우와 접전 끝 승리 확정

이재명 정권 제어·보수 재편 예고

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 6·3 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에서 한동훈 무소속 후보의 당선이 확실시됐다.

중앙선거관리위원회에 따르면 4일 오전 2시 기준 한 후보는 42.99%의 득표율(3만 4920표)을 기록하며 하정우 민주당 후보와의 치열한 접전 끝에 당선 고지를 밟았다.

1973년생으로 올해 53세인 한 후보는 서울대학교 법과대학 공법학과를 졸업한 검사 출신이다. 윤석열 정부 출범 당시 초대 법무부 장관으로 파격 발탁되며 정계에 등장했다.

이후 2024년 총선에서 국민의힘 비상대책위원장과 총괄선거대책위원장을 맡아 전면에 나섰으며, 같은 해 치러진 전당대회에서 압도적인 지지로 국민의힘 당대표 자리에 올랐다.

그러나 윤석열 전 대통령 탄핵과 내란 사태를 둘러싸고 당내 친윤계와의 극심한 갈등을 겪은 끝에, 장동혁 지도부 출범 이후 당에서 제명되는 정치적 시련을 맞았다.

정치적 고향을 잃은 한 후보는 보수 진영의 전면적인 재편을 기치로 내걸고 이번 6·3 보궐선거에서 부산 북구갑에 무소속으로 출마하는 정면 돌파를 선택했다.

당 조직의 지원 없이 치른 선거전이었으나, 한 후보 특유의 대중적 팬덤과 보수층의 대안 열망이 맞물리며 극적인 승리를 거둔 것으로 분석된다.

한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보가 29일 오전 부산광역시 북구 만덕2동행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 아내인 진은정 씨와 함께 사전투표를 마치고 나서고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

한 후보는 당선 확정 직후 북갑 선거사무실에서 "역사적인 승리로 북구의 미래와 보수 재건의 길을 열어주신 북구의 위대한 시민들께 진심으로 감사드린다"며 "제게 맡겨주신 임무를 북구 시민과 부산 시민, 대한민국 국민을 먼저 생각하면서 반드시 완수해내겠다"고 소감을 밝혔다.

이어 "북구를 발전시키고 보수를 재건하며, 이재명 정권의 폭주를 제어해 대한민국의 균형추를 맞추겠다"면서 "민심이 대단히 두렵고 위대하다는 것을 다시 한번 실감했다. 오직 민심만 보고 가는 정치인이 되겠다"고 강조했다.

무소속으로 여의도 재입성에 성공함에 따라, 한 후보는 원내 유력 주자로서 향후 분열된 보수 진영을 재구축하고 차기 대권 가도를 향한 독자적인 정치 세력화에 강한 탄력을 받게 됐다.

allpass@newspim.com