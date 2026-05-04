[오늘날씨] 전국 곳곳 비…낮부터 그쳐

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아침 최저 7~11도·낮 최고 16~21도





[서울=뉴스핌] 유재선 인턴기자 = 월요일인 4일은 전국이 대체로 흐린 가운데 오전까지 곳곳에 비가 내리다가 낮부터 차차 맑아지겠다.

기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국이 대체로 흐린 가운데 수도권·충청 내륙·전라 동부·제주도는 새벽까지, 강원도와 경북북부는 오전까지 비가 내리겠다. 강원 산지에는 1~5cm 눈이 쌓이는 곳도 있겠다. 비는 오전 중 대부분 그치고 낮부터 차차 맑아지겠다.

월요일인 4일은 전국이 대체로 흐린 가운데 오전까지 곳곳에 비가 내리다가 낮부터 차차 맑아지겠다. 사진은 우산을 쓰고 산책을 하고 있는 시민들의 모습. [사진=뉴스핌DB]

예상 강수량은 수도권 5~20mm, 강원도 5~30mm, 충청권·전북 5~10mm, 광주·전남·경상권·제주도 5mm 미만이다.

아침 최저기온은 7~11도로 예상된다. ▲서울 9도 ▲인천 9도 ▲수원 9도 ▲춘천 8도 ▲강릉 10도 ▲청주 10도 ▲대전 10도 ▲전주 9도 ▲광주 10도 ▲대구 11도 ▲부산 12도 ▲울산 12도 ▲제주 11도다.

낮 최고기온은 16~21도로 예상된다. ▲서울 20도 ▲인천 19도 ▲수원 18도 ▲춘천 19도 ▲강릉 18도 ▲청주 19도 ▲대전 19도 ▲전주 18도 ▲광주 20도 ▲대구 20도 ▲부산 20도 ▲울산 19도 ▲제주 17도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~3.0m, 남해 앞바다 0.5~2.5m, 동해 앞바다 1.0~3.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음' 수준을 보이겠다.

jason14@newspim.com