[오늘의 국회일정] 국회의장·세미나·기자회견·주요 정당 -5월 4일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장 27일 오전 기관장 업무보고하고 오후 용산공원 방문한다.
- 민주당 정청래 대표 부산 최고위원회의와 공천자대회 개최한다.
- 국민의힘 장동혁 대표 최고위원회의 후 송언석 원내대표 강서구 민생현장 방문한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
09:00 국회의장 주재 기관장 업무보고 / 국회접견실
14:30 독립전쟁기념관 사업 후보지 방문 / 전쟁기념관 인접 용산공원 부지
19:10 MBC <권순표의 뉴스하이킥> 출연
◆의원실 세미나
10:00 최기상 의원실 등, "어떤 부모, 어떤 환경에서도 아동은 자라야 한다" / 의원회관 신관 제1세미나실
14:00 민병덕 의원실, 2026 개헌 국민에게 직접 묻다: 제2차 개헌 국회 토론회: 디지털 숙의의 결과와 미래 / 의원회관 신관 제2세미나실
14:00 이주영 의원실, 우리 아이 I 햇빛 HAPPY 하게: 아동·청소년 야외활동 보장과 건강권 제도적 확립을 위한 정책 토론회 / 의원회관 신관 제3세미나실
◆소통관 기자회견
09:00 김태년 의원, [현안 기자회견]
09:40 남인순 의원, [현안 기자회견]
10:20 박지원 의원, [현안 기자회견]
10:40 조정식 의원, [현안 기자회견]
11:00 윤동준 공보기획관, [5월 1주차 국회 정례브리핑]
13:40 천하람 의원, [교육 정책 현안 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
10:00 부산 현장 최고위원회의 / 부산항 국제전시컨벤션센터 5층 회의실 1·2
11:00 부산·울산·경남 공천자대회 / 부산항 국제전시컨벤션센터 5층 컨퍼런스홀(A~F홀)
15:00 경북 공천자대회 / 라한호텔 포항 그랜드홀
*천준호 원내대표 직무대행
- 공개 일정 없음
◆국민의힘
*장동혁 당대표·송언석 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
*송언석 원내대표
13:10 서울 강서구 화곡본동시장 민생현장 방문 / 화곡본동시장
14:00 김진선 서울 강서구청장 후보 진심캠프 필승결의 방문 / 서울 강서구 공항대로 417 아네스빌딩 2층
◆조국혁신당
*서왕진 원내대표
09:30 제3차 중앙선거대책위원회 / 국회 본관 224호
◆개혁신당
*이준석 당대표
09:25 조응천 경기도지사 후보 공천장 수여식 / 대회의실(국회 본관 170호)
09:30 최고위원회의 / 대회의실(국회 본관 170호)
*천하람 원내대표
13:40 교육정책 현안 기자회견 / 소통관 기자회견장
14:00 '아동·청소년 야외활동 보장과 건강권 제도적 확립'을 위한 「우리 아이(I) 햇빛(Happy) 하게」 정책토론회 / 국회의원회관 제3세미나실
18:10 KBC <여의도초대석> 출연
oneway@newspim.com