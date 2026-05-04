[오늘의 정치일정] 5월 4일(월)

AI 핵심 요약beta
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- 정청래 더불어민주당 대표가 부산과 경북에서 최고위원회의와 공천자대회를 개최했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
<외교부>
-장관
10:00 실국장회의
-1차관
10:00 실국장회의
-2차관
10:00 실국장회의
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
14:30 가정의 달 계기 북향민 환우 격려 방문(서울북부하나센터)
<국방부>
-장관
16:00 수도방위사령부 제1경비단 대비태세 현장점검
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
13:00 히어로즈 패밀리 어린이날 행사(서울산악문화체험센터)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
10:00 부산 현장 최고위원회의(부산항 국제전시컨벤션센터 5층 회의실 1·2, 부산 동구 충장대로 206)
11:00 부산·울산·경남 공천자대회(부산항 국제전시컨벤션센터 5층 컨퍼런스홀 A~F홀)
15:00 경북 공천자대회(라한호텔 포항 그랜드홀, 경북 포항시 북구 삼호로 265번길 1)
-천준호 원내대표 직무대행
공개 일정 없음
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
-송언석 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
13:10 서울 강서구 화곡본동시장 민생현장 방문(화곡본동시장, 서울 강서구 까치산로 35)
14:00 김진선 서울 강서구청장 후보 진심캠프 필승결의 방문(서울 강서구 공항대로 417 아네스빌딩 2층)
-정점식 정책위의장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
13:10 서울 강서구 화곡본동시장 민생현장 방문(화곡본동시장, 서울 강서구 까치산로 35)
14:00 김진선 서울 강서구청장 후보 진심캠프 필승결의 방문(서울 강서구 공항대로 417 아네스빌딩 2층)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
<조국혁신당>
-서왕진 원내대표
09:30 제3차 중앙선거대책위원회(국회 본관 224호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:25 조응천 개혁신당 경기도지사 후보 공천장 수여식(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
-천하람 원내대표
13:40 교육정책 현안 관련 기자회견(소통관 기자회견장)
14:00 '아동·청소년 야외활동 보장과 건강권 제도적 확립'을 위한 '우리 아이(I) 햇빛(Happy) 하게' 정책토론회(국회의원회관 제3세미나실)
18:10 KBC 여의도초대석 출연
-이주영 정책위의장
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
14:00 '아동·청소년 야외활동 보장과 건강권 제도적 확립'을 위한 '우리 아이(I) 햇빛(Happy) 하게' 정책토론회(국회의원회관 제3세미나실)