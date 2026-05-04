국민투자펀드, AI·이차전지·바이오에 5건 1.3조원 투자 확정

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업스테이지에 5600억 직접투자… '소버린 AI' 굳히기에 화력 집중

누적 승인 8.4조원…직접투자 1.2조, 인프라투융자 3.8조, 저리대출 3.3조

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 =정부가 4월 30일 국민성장펀드 기금운용심의회를 열어 AI 파운데이션 모델 기업 업스테이지를 비롯해 국가 AI컴퓨팅센터·이차전지·바이오·반도체 소재 분야에 총 5건의 투자를 승인했다. 4월 한 달에만 7건을 처리하는 등 집행 속도가 빨라지며 누적 승인액은 8.4조원에 달했다.

이번 승인의 핵심은 업스테이지에 대한 5600억원 규모의 직접 지분투자다. 국민성장펀드(첨단전략산업기금)가 1000억원을 출자하고, 산업은행 본체 300억원, SK네트웍스·사제파트너스·우리벤처파트너스·미래에셋 등 민간투자자가 4300억원을 부담하는 구조다. 증자 전 기업가치는 약 1조3000억원으로 평가됐다.

[사진=금융위원회]

업스테이지는 2020년 설립된 벤처기업으로, 기업용 거대언어모델(LLM)과 문서 디지털 변환 솔루션(Document AI)을 주력으로 한다. 아마존 AWS 마켓플레이스의 'AI 에이전트 & 툴' 부문 상위권 판매량을 기록하며 글로벌 경쟁력을 인정받았다. 국내 AI 모델 벤처기업 중 최초로 기업가치 1조원 이상(유니콘)을 달성한 곳이기도 하다.

정부가 2025년 6월 개시한 '독자 AI 파운데이션 모델' 프로젝트에서 벤처·중소기업 중 유일하게 1차 평가를 통과했다. 투자금은 차세대 B2B AI 모델 개발, LLM 인프라 확보, 국내 대표 포털과의 협력을 통한 대규모 고품질 데이터 확보에 쓰인다.

두 번째 승인 사업은 전남 해남군 솔라시도에 들어설 국가 AI컴퓨팅센터 구축을 위한 지분투자다. 총사업비 약 2조5000억원 규모로, 이번에는 민관합동 특수목적법인(SPC)의 자본금 4000억원(민간 2840억원·재정 800억원·첨단기금 180억원·IBK국민성장인프라펀드 180억원) 재원조달이 확정됐다. SPC는 향후 2조원 이상의 대출도 추가 조달할 계획이다.

센터가 완공되면 첨단 AI반도체(GPU·NPU) 1만5000장이 산업계·학계·연구계에 개방된다. 정부는 이 센터를 국산 NPU 품질 검증 테스트베드로도 활용해 외산 GPU 의존도를 단계적으로 낮춘다는 구상이다. 완공 목표는 2028년이다.

포스코퓨처엠의 자회사 퓨처그라프가 전북 새만금 국가산업단지에 구형(球形) 흑연 생산공장을 짓는 사업에 2500억원의 저리대출(첨단기금 2000억원·산업은행 500억원)이 투입된다. 총 사업비 4000억원 규모다.

구형흑연은 이차전지 음극재의 핵심 중간재로, 글로벌 공급의 대부분이 특정 국가에 집중돼 있어 배터리 공급망의 취약 고리로 꼽혀왔다. 새만금 공장이 완공되면 연간 3만7000톤의 구형흑연 생산이 가능해지고, 포스코그룹은 원료부터 완제품까지 자체 밸류체인을 완성하게 된다.

인천 송도에 위치한 바이오의약품 위탁생산(CDMO) 중견기업 에스티젠바이오가 바이오시밀러 원료·완제 생산시설 증설에 850억원의 8년 장기 저리대출을 지원받는다. 설비 증설이 완료되면 원료의약품(DS) 생산능력이 44%, 완제의약품(DP) 생산능력은 170% 늘어난다.

글로벌 바이오시밀러 시장은 2024년 327억 달러에서 2035년 723억 달러로 연평균 7.5% 성장이 전망된다. 우리나라는 미국 FDA 바이오시밀러 허가 2년 연속 1위(2024~2025년)를 기록 중이며, 미국 생물보안법 발효(2025년 12월)로 국내 CDMO 업체들의 수혜가 기대되는 상황이다.

마지막 승인 건은 울산 남구 장생포산업단지에 위치한 반도체용 고순도 불화수소 가스 생산기업 후성에 대한 165억원 저리대출이다. 국민성장펀드는 지방 소재 중소·중견기업에 적용되는 간소화 절차를 통해 신속 승인했다. 후성은 식각·세정 공정에 쓰이는 고순도 불화수소를 국산화한 국내 대표 기업으로, 반도체 대기업의 핵심 협력사다.

이번 5건 승인으로 국민성장펀드의 누적 승인 건수는 11건, 누적 승인액은 8조 4000억원에 달했다. 4월 한 달에만 7건을 처리하며 속도가 붙고 있다. 직접투자 1조 2000억원, 인프라투융자 3조 8000억원, 저리대출 3조 3700억원으로 구성됐다.

정부는 산업파급효과가 크고 정책적 의미가 있는 사업들을 메가프로젝트로 주기적으로 발표하는 동시에, AI·반도체·바이오·에너지 등 첨단산업 생태계 전반에 걸친 자금 수요를 상시 지원한다는 계획이다.

dedanhi@newspim.com