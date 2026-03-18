[프로배구] KB손보, 최종전 한국전력에 3-0... 승점 3 보태 극적 3위

25일 4위 우리카드와 준PO 단판 승부

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KB손해보험도 여자부 GS칼텍스처럼 최종전에서 극적으로 3위를 확정했다. 이기고도 탈락할 수 있는 복잡한 경우의 수를 뚫고 깔끔한 셧아웃으로 봄배구 막차를 탔다.

KB손해보험은 18일 수원체육관에서 열린 2025-2026 V리그 남자부 최종전에서 한국전력을 세트 스코어 3-0(25-21 27-25 29-27)으로 꺾었다. 승점 3을 보탠 KB손보는 정규리그 최종 성적 19승 17패, 승점 58을 기록하며 우리카드(20승 16패·승점 57)를 제치고 3위로 올라섰다. 승점 55, 5위에서 출발한 마지막 경기에서 '3-0 또는 3-1 승리'만이 봄배구를 보장하는 상황이었지만 풀세트 접전이 아닌 셧아웃 승리로 가장 깔끔한 시나리오를 완성했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KB손해보험 선수들이 18일 2025-2026 V리그 남자부 한국전력과의 원정 경기에서 승리를 확정하자 환호하고 있다. [사진=KOVO] 2026.03.18 psoq1337@newspim.com

1세트에서 KB손보는 나경복의 화력을 앞세워 흐름을 잡았다. 나경복은 첫 세트에만 8득점, 70%가 넘는 공격 성공률을 기록하며 25-21 세트 승리를 이끌었다. 2세트는 시소 게임이었다. 15-17에서 한국전력이 연속 득점으로 17-17을 만들었다. 베논의 백어택과 상대 범실까지 더해 2점 차 리드를 잡았지만 KB손보가 22-20으로 다시 앞선 뒤 듀스 승부 끝에 27-25로 세트를 따냈다.

3세트도 '봄배구가 달린' 승부처답게 숨막히는 접전이 이어졌다. 세트 중반까지 뒤를 쫓던 KB손보는 18-20에서 이준영의 속공과 아밋의 퀵오픈으로 20-20 동점을 만들었다. 이후 듀스로 접어든 27-27에서 베논의 연속 범실이 나오면서 KB손보가 29-27로 세트를 마무리했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KB손해보험 선수단이 18일 2025-2026 V리그 남자부 원정 경기에서 한국전력을 꺾고 봄배구 진출을 자축하며 기념촬영을 하고 있다. [사진=KOVO] 2026.03.18 psoq1337@newspim.com

KB손보는 주포 비예나와 나경복의 쌍포가 승리의 중심에 있었다. 비예나는 양 팀 최다인 21점을 올렸고, 나경복도 20점을 보태며 지원했다. 서브 득점에서도 KB손보가 4-1로 앞섰고, 팀 전체 공격 성공률은 56%대에 이르렀다. 한국전력은 베논(17점)·신영석(13점)·김정호(10점)가 나란히 두 자릿수 득점을 올렸지만 마지막 고비를 넘지 못하고 최종 성적 19승 17패, 승점 56으로 5위에 그쳤다.

KB손해보험은 25일 홈에서 우리카드와 준플레이오프 단판 승부를 치른다.

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