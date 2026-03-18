전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.18 (수)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[프로배구] KB손보, 최종전 한국전력에 3-0... 승점 3 보태 극적 3위

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

25일 4위 우리카드와 준PO 단판 승부

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KB손해보험도 여자부 GS칼텍스처럼 최종전에서 극적으로 3위를 확정했다. 이기고도 탈락할 수 있는 복잡한 경우의 수를 뚫고 깔끔한 셧아웃으로 봄배구 막차를 탔다.

KB손해보험은 18일 수원체육관에서 열린 2025-2026 V리그 남자부 최종전에서 한국전력을 세트 스코어 3-0(25-21 27-25 29-27)으로 꺾었다. 승점 3을 보탠 KB손보는 정규리그 최종 성적 19승 17패, 승점 58을 기록하며 우리카드(20승 16패·승점 57)를 제치고 3위로 올라섰다. 승점 55, 5위에서 출발한 마지막 경기에서 '3-0 또는 3-1 승리'만이 봄배구를 보장하는 상황이었지만 풀세트 접전이 아닌 셧아웃 승리로 가장 깔끔한 시나리오를 완성했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KB손해보험 선수들이 18일 2025-2026 V리그 남자부 한국전력과의 원정 경기에서 승리를 확정하자 환호하고 있다. [사진=KOVO] 2026.03.18 psoq1337@newspim.com

1세트에서 KB손보는 나경복의 화력을 앞세워 흐름을 잡았다. 나경복은 첫 세트에만 8득점, 70%가 넘는 공격 성공률을 기록하며 25-21 세트 승리를 이끌었다. 2세트는 시소 게임이었다. 15-17에서 한국전력이 연속 득점으로 17-17을 만들었다. 베논의 백어택과 상대 범실까지 더해 2점 차 리드를 잡았지만 KB손보가 22-20으로 다시 앞선 뒤 듀스 승부 끝에 27-25로 세트를 따냈다.

3세트도 '봄배구가 달린' 승부처답게 숨막히는 접전이 이어졌다. 세트 중반까지 뒤를 쫓던 KB손보는 18-20에서 이준영의 속공과 아밋의 퀵오픈으로 20-20 동점을 만들었다. 이후 듀스로 접어든 27-27에서 베논의 연속 범실이 나오면서 KB손보가 29-27로 세트를 마무리했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KB손해보험 선수단이 18일 2025-2026 V리그 남자부 원정 경기에서 한국전력을 꺾고 봄배구 진출을 자축하며 기념촬영을 하고 있다. [사진=KOVO] 2026.03.18 psoq1337@newspim.com

KB손보는 주포 비예나와 나경복의 쌍포가 승리의 중심에 있었다. 비예나는 양 팀 최다인 21점을 올렸고, 나경복도 20점을 보태며 지원했다. 서브 득점에서도 KB손보가 4-1로 앞섰고, 팀 전체 공격 성공률은 56%대에 이르렀다. 한국전력은 베논(17점)·신영석(13점)·김정호(10점)가 나란히 두 자릿수 득점을 올렸지만 마지막 고비를 넘지 못하고 최종 성적 19승 17패, 승점 56으로 5위에 그쳤다.

KB손해보험은 25일 홈에서 우리카드와 준플레이오프 단판 승부를 치른다.

psoq1337@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
징역형 확정 구제역 '재판소원' 제기 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김장겸 국민의힘 의원은 재판소원 제도가 확정판결을 받은 범죄자들의 형 집행 면피와 피해자에 대한 2차 가해 수단으로 오용되고 있다고 지적했다. 김 의원은 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이재명 정권과 더불어민주당이 밀어붙인 '사법파괴 3법'의 부작용이 현실화되고 있다"며 이같이 밝혔다. 김태연 변호사(왼쪽)와 김장겸 국민의힘 의원이 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. [사진=김장겸 의원실] 김 의원은 "민주당은 국민의 권리를 넓히는 제도라 포장했지만, 현실은 법원에서 형이 확정된 범죄자들이 헌법재판소까지 가서 판결을 흔드는 도구로 전락했다"고 비판했다. 특히 "유튜버 쯔양을 협박해 징역형이 확정된 구제역이 재판소원을 접수했다는 소식은 충격적"이라며 "이재명 대통령 한 사람을 구하기 위한 사법 파괴가 선량한 피해자들을 울리고 있다"고 했다. 이날 회견에 참석한 쯔양의 소송대리인인 김태연 변호사는 "2026년 3월 12일 대법원에서 구제역에 대해 징역 3년의 상고기각 판결이 내려졌을 때 쯔양님과 함께 기뻐하며 긴 고통이 끝났다고 믿었다"면서 "하지만 그 기쁨은 잠시였다"고 회고했다. 김 변호사에 따르면 구제역 측은 대법원 판결 선고 이틀 전 작성한 서신을 SNS에 공개하며 재판소원과 법왜곡죄 고소 등을 예고했다. 김 변호사는 "1심부터 대법원까지 세 차례 재판 내내 받아들여지지 않았던 주장들을 다시 들고나와 마치 '재판이 아직 끝나지 않았다'거나 '아직은 무죄'인 것처럼 행세하고 있다"고 지적했다. 또한 가해자 측이 재판 과정에서 비공개로 진행된 증인신문 내용을 유튜브로 유포해 피해자를 조롱하고, 오히려 쯔양을 무고 혐의로 고소하는 등 2차 가해를 지속하고 있다고 주장했다. 김 변호사는 "피해자는 '나 때문에 주변 사람들까지 피해를 입는다'며 고소 결정을 후회할 정도로 극심한 불안감을 느끼고 있다"고 전했다. 마지막으로 김 변호사는 "재판소원이 가해자들이 사법적 책임을 회피하고 피해자를 짓밟는 도구로 남용되어서는 안 된다"며 헌법재판소의 신속한 판단과 제도적 보완을 촉구했다. 김 의원도 "사이버렉카 범죄로부터 피해자를 보호해야 한다는 공감대에도 불구하고, 현행 제도는 가해자에게 탈출구를 열어주고 있다"며 국회 차원의 대응을 예고했다. allpass@newspim.com 2026-03-18 11:35
사진
명태균, 오세훈 재판 증인 불출석 이유 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = '정치 브로커' 명태균 씨가 여론조사 비용 대납 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장의 재판에 증인으로 소환됐으나 불출석했다. 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 18일 오전 정치자금법 위반 혐의를 받는 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 후원자인 사업가 김모 씨의 2차 공판을 진행했다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.03.18 ryuchan0925@newspim.com 당초 이날 재판에서는 2021년 서울시장 보궐선거 당시 오 시장 측 부탁으로 관한 여론조사를 진행한 의혹을 받는 명씨에 대한 증인신문이 예정돼 있었다. 재판부는 명씨의 불출석 사유에 대해 "(오늘) 오전 9시 10분에 (명씨가) 법원에 전화해, 어제 본인 재판이 늦게 끝나 피곤하다 보니 새벽 기차를 놓쳐서 나올 수가 없다고 전해왔다"고 설명했다. 재판부는 명씨에 대해 과태료 300만 원 부과를 검토했으나, 주소 보정 절차가 완료되지 않아 부과 결정을 보류했다. 형사소송법에 따르면 증인이 정당한 사유 없이 불출석할 경우, 법원은 강제 구인장을 발부하거나 500만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있다. 재판부는 오는 20일과 다음 달 3일 오전 이틀에 걸쳐 명씨에 대한 증인신문을 진행하기로 했다. 다음 달 1일에는 김영선 전 의원, 3일 오후에는 강혜경 씨와 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 각각 진행된다. 한편 오 시장은 이날 법원에 출석하면서 "사기 범행을 자백한 명태균과 강혜경을 기소하지 않은 악질 민중기 특검은 처벌받아야 한다"며 민중기 특별검사를 '법왜곡죄'로 고소하는 것을 검토 중이라고 밝혔다. 오 시장은 2021년 서울시장 보궐선거 당시 명씨가 실소유한 것으로 지목된 미래한국연구소에서 10차례에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 받고, 후원자 김씨에게 3300만 원을 대납하게 한 혐의를 받는다. hong90@newspim.com 2026-03-18 11:22

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동