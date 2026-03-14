[프로배구] 우리카드·기업은행, 나란히 승리… "가자! 봄배구" 합창

각각 한국전력에 3-2, GS칼텍스에 3-0

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 남녀 프로배구 우리카드와 IBK기업은행이 나란히 승리를 거두며 포스트시즌 진출 불씨를 살렸다.

우리카드는 14일 서울 장충체육관에서 열린 2025-2026 V리그 남자부 홈경기에서 한국전력을 풀세트 접전 끝에 세트 스코어 3-2(25-22 26-24 21-25 23-25 15-8)로 꺾었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 우리카드 선수들이 14일 2025-2026 V리그 남자부 한국전력과의 홈 경기에서 짜릿한 승리를 만끽하고 있다. [사진=KOVO] 2026.03.14 psoq1337@newspim.com

외국인 주포 아라우조가 26점, 아시아쿼터 알리가 24점을 합작하며 공격을 이끌었다. 우리카드는 3연승과 함께 승점 54(19승 16패)를 기록해 3위 한국전력(승점 56), 4위 KB손해보험(승점 55)을 바짝 추격하며 봄배구 경쟁을 이어갔다.

우리카드는 한국전력과 원정 세 경기를 잡고도 안방인 장충체육관에서 2전 전패를 당했던 '장충 징크스'를 시원하게 털어내며 올 시즌 상대 전적 4승 2패의 우위를 지켰다.

승부는 마지막 5세트에서 갈렸다. 우리카드는 세트 초반 아라우조의 연속 득점과 상대 범실, 이상현의 블로킹으로 연속 4점을 뽑아 흐름을 잡았다. 이어 9-7에서 알리가 5연속 득점을 몰아치며 사실상 승부에 쐐기를 박았다. 한국전력 외국인 주포 베논이 양 팀 최다인 27점을 사냥하며 분전했지만 패배를 막지는 못했다.

여자부에서는 IBK기업은행이 GS칼텍스를 세트 스코어 3-0(25-15, 25-19, 32-30)으로 완파하며 봄배구 희망을 이어갔다. IBK기업은행은 이날 승리로 17승 18패(승점 54)를 기록하며 4위 GS칼텍스와 승점을 맞췄다. 빅토리아가 양 팀 최다인 23점, 육서영이 19점으로 공격을 이끌었고 최정민도 12점으로 힘을 보탰다. GS칼텍스에서는 유서연이 17점으로 가장 많은 득점을 올렸다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = IBK기업은행 선수들이 14일 2025-2026 V리그 여자부 GS칼텍스전에 득점을 올리고 기뻐하고 있다. [사진=KOVO] 2026.03.14 psoq1337@newspim.com

세트 스코어 2-0으로 앞선 IBK기업은행은 3세트에서 황민경 서브, 최정민 블로킹, 빅토리아 퀵오픈에 이어 서브 득점, 육서영 오픈까지 5연속 포인트를 올리며 9-3으로 앞서나갔다. GS칼텍스는 끈질기게 추격해 숨막히는 듀스 접전으로 이어졌다. 30-30에서 IBK기업은행 빅토리아가 연속 득점을 만들면서 귀중한 승점 3을 챙겼다.

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